Tassista eroe: scopre la truffa del finto carabiniere e fa arrestare un 21enne

Viareggio, 2 aprile 2025 – E’ stato il tassista, insospettito dal tono di alcune telefonate che un suo passeggero stava effettuando, a sventare il solito tentativo di truffa ai danni di alcuni anziani in Versilia. E’ successo lunedì scorso, 31 marzo: l'autista si è rivolto agli agenti dopo aver notato stranezze nel comportamento del suo passeggero, un 21enne che inizialmente aveva chiesto di recarsi a Querceta, pronosticando un "lavoretto".

Tuttavia, dopo essersi accorto che la telecamera del taxi lo riprendeva, il giovane aveva cambiato idea, optando per un viaggio in treno. Identificato sulla banchina in attesa del convoglio per Viareggio, il ragazzo è stato oggetto di indagini approfondite, poiché quella mattina stessa erano pervenute numerose segnalazioni di tentata truffa. Nel corso dell'investigazione, è emerso che il giovane, cittadino italiano, aveva cercato di mettere in trappola un'anziana donna di ottant'anni a Querceta.

Fortunatamente, il rientro del marito aveva sventato il raggiro: l'uomo aveva sorpreso la moglie mentre pesava dei gioielli, convinta dalle parole di un finto carabiniere che le raccontava di un fantomatico arresto della figlia. Gli accertamenti hanno rivelato che il giovane possedeva un elenco dettagliato dei preziosi che l'anziana avrebbe dovuto consegnare, oltre a un indirizzo di un’altra residente a Viareggio. Presumendo che quest'ultima potesse essere la prossima vittima, i poliziotti hanno contattato la donna, la quale ha reagito inizialmente con ostilità e timore di essere ingannata.

Una volta tranquillizzata dalla presenza delle forze dell'ordine, anche lei, ottantenne, ha confermato di aver ricevuto una simile proposta fraudolenta, rimanendo però diffidente. Alla luce di tali evidenze, il giovane è stato arrestato con l'accusa di tentata truffa.