Si fingono corrieri per farsi consegnare 100mila euro di scarpe di lusso: smascherati e denunciati

San Miniato (Pisa), 2 aprile 2025 – I carabinieri di San Miniato (Pisa) hanno denunciato un 53enne e un 44enne con l’accusa di tentata truffa, sostituzione di persona, falso commesso da privato e uso di atto falso.

L'allarme è scattato quando il titolare del calzaturificio ha contattato la centrale operativa dei carabinieri, segnalando un tentativo sospetto di ritiro merce. I due uomini, presentandosi come corrieri, avevano cercato di farsi consegnare diversi pancali di scarpe di marca, per un valore stimato di circa 100mila euro.

Grazie alla perspicacia di un dipendente dell'azienda, insospettito dal loro comportamento e non riconoscendoli come gli incaricati abituali delle consegne, ha saggiamente rifiutato di consegnare la merce e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

I carabinieri di San Miniato, impegnati in un mirato servizio nella zona industriale, sono intervenuti con tempestività, rintracciando i due uomini a bordo di un furgone in brevissimo tempo. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il veicolo utilizzato dai truffatori era di proprietà di una società di noleggio e che la targa apposta era stata clonata.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire all'interno del furgone quattro targhe false (stampate su base adesiva) e cinque divise complete di diverse società di corriere espresso, il cui possesso non è stato giustificato dai fermati. Le targhe e l'abbigliamento sono stati immediatamente posti sotto sequestro e presi in carico dai militari operanti, in attesa del successivo deposito presso l'Ufficio Corpi di Reato.