Donna picchiata e maltrattata. Denunciato un trentaduenne

MONTOPOLI

"Da circa due anni ha sottoposto la compagna a ripetute violenze, sia fisiche che psicologiche. In particolare, l’avrebbe controllata in modo ossessivo, limitandone la libertà personale con atteggiamenti di gelosia e possessività. Non solo, l’avrebbe anche aggredita più volte con schiaffi, pugni, calci e spintoni". Questo hanno riscontrato i carabinieri della stazione di San Romano che, al termine di accurate indagini, hanno denunciato per "maltrattamenti in famiglia" un cittadino straniero di 32 anni. Le indagini, condotte dai militari dell’Arma della stazione sanromanese con il supporto della task force specializzata per il contrasto alla violenza di genere, sono scaturite dalla denuncia presentata il 9 marzo scorso dalla vittima. L’autorità giudiziaria, informata dalla stazione dei carabinieri di San Romano che ha richiesto l’emissione di un’idonea misura cautelare, ha recepito la denuncia. Al momento non sono state assunte decisioni in merito a eventuali restrizioni nei confronti del 32enne.