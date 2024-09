Spaccio di droga in casa, due arresti a Camaiore

Camaiore (Lucca), 2 settembre 2024 - Arrestati dalla polizia a Camaiore (Lucca), in Versilia, due uomini, di 25 e 34 anni, per detenzione a fini di spaccio di droga. Gli arresti sono stati eseguiti nel pomeriggio del 29 agosto, dopo una segnalazione circa un'attività di spaccio di stupefacenti all'interno di un'abitazione. Appostati davanti alla casa gli agenti hanno notato un'autovettura, ferma in sosta, da cui è sceso un giovane che è entrato all'interno dell'abitazione, per uscirne poco dopo e ripartire in direzione della strada provinciale. Il veicolo è stato fermato e l'autista, il 25enne si è mostrato fin da subito nervoso e reticente al controllo. Perquisito gli sono stati trovati nascosti negli slip quattro panetti di hashish del peso di circa 100 grammi circa ciascuno. Scoperto, il giovane ha così ammesso di aver acquistato lo stupefacente a credito all'interno dell'abitazione, per 1200 euro. La perquisizione è stata quindi estesa all'abitazione. dove si trovava il 34enne, al cui interno sono stati trovati altri 635 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina e 24 grammi di marijuana, nonché del materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.