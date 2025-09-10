Sostegno alla ricerca scientifica. Borse di studio da 70mila euro

Prosegue l’impegno della delegazione di Viareggio di Fondazione Veronesi, fondata nel 2003 e guidata da Marina Gridelli, a sostegno della ricerca scientifica. Lo dimostra l’esito della nuova edizione della cena di raccolta fondi promossa venerdì scorso al "Twiga" di Fiumetto alla presenza di oltre 220 ospiti. Alla serata hanno partecipato anche Francesca Binacchi di Viareggio ed Elena Andreucci di Pistoia, le due giovani dottoresse che hanno vinto le due borse di studio, che la delegazione di Viareggio ha consegnato quest’anno, del valore di 35mila euro l’una. I fondi raccolti, grazie anche alla lotteria a premi che si è tenuta durante la serata, contribuiranno al finanziamento di un ricercatore locale impegnato a trovare soluzioni di cura sempre più efficaci contro le patologie oncologiche. "Quest’anno – sottolinea Gridelli – celebriamo il decennale della nostra delegazione. Abbiamo sempre lavorato insieme per promuovere la cultura scientifica e sostenere la ricerca. Abbiamo visto crescere la consapevolezza e la partecipazione della comunità locale su temi di salute e scienza, e ci siamo impegnati a incentivare i giovani a intraprendere carriere nel campo della ricerca e della medicina".