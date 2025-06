"Solo per una notte". Il Festival dell’effimero ha richiamato a Lido migliaia di visitatori

Sarà stata anche la notte dell’effimero, ma quella celebrata sabato sera a Lido di Camaiore è stata veramente una notte di festa e di divertimento. Passeggiata piena di gente a seguire le varie attrattive che si sono alternate lungo il circuito. La manifestazione "Solo per una notte", organizzata dal Comune di Camaiore, si è avvalsa anche quest’anno della direzione artistica di Elodie Lebigre, carrista del carnevale di Viareggio.

Musica lirica, folk, street band itineranti, costumi spettacolari e atmosfere incantate hanno reso ogni angolo del litorale un luogo magico. Tra i più applauditi e ricercati i Tappetari di Camaiore che hanno dato un saggio della loro arte secolare realizzando davanti al Pontile un grande omaggio all’Art Decò. Una grande realizzazione effimera, creata con i materiali tipici delle infiorate e dei tappeti: dal sale ai legumi, dai fiori al caffè.

Sono state una trentina le performances artistiche dal vivo fra artisti di strada, live performer e live painters, circensi, musicanti, teatranti, show di luci e pirotecnia. Tanta musica dal vivo, dislocata su tutta la Passeggiata, con numerosi interpreti, cantanti e strumentisti che hanno intrattenuto il pubblico e lo hanno fatto ballere fino alle ore piccole della notte.

Novità di quest’anno il grande spettacolo della fontane danzanti a cura della Dominici’s Fontane: per la prima volta sul Lungomare Europa, un’esperienza visiva travolgente con getti d’acqua alti oltre 30 metri, effetti pirotecnici sincronizzati a colonne sonore epiche, luci colorate e poesia in movimento. Cultura, creatività, meraviglia ed emozioni in un simposio di arti unito dal filo conduttore dal valore dell’effimero, che si fonda sull’attimo, da vivere di persona, dal vivo, sul momento.