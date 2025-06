Il mondo al contrario. Vannacci lancia da Viareggio il suo movimento alternativo

Da un libro a un movimento politico-culturale che si appresta a irrompere da Viareggio sulla scena nazionale. Ma senza trasformarsi in un partito. E soprattutto senza che il suo ideatore, il generale Vannacci, manifesti l’intenzione di lasciare la Lega. "Secondo me le voci che avrei fatto un nuovo partito sono state messe in giro dalla Schlein e dalla sinistra sperando che io lo facessi, ma non è questa la mia finalità: la mia finalità è ‘raddrizzarè’ il mondo, e i partiti sono solo strumenti, lo strumento oggi c‘è e si chiama Lega". Lo ha affermato il generale Roberto Vannacci, parlando a margine della prima assemblea nazionale del movimento ‘Il mondo al contrario’ organizzata ieri a Viareggio – città dove ha la residenza il generale Vannacci – all’hotel Esplanade. "Questa è una vecchia storia - ha spiegato il generale Vannacci - l‘hanno fatta trita e ritrita, dicendo che Vannacci se ne va, è come i Jalisse, dura tre mesi e fa il suo partito, hanno scritto di tutto e di più. Io prima sono stato eletto nell‘ambito della Lega, poi ho preso la tessera, poi sono stato, e ringrazio, nominato vicesegretario della Lega: adesso che devo fare per dire che il partito non lo faccio?". Secondo Vannacci, la Lega oggi è "l‘unico partito sovranista italiano in grado di modificare la realtà, perché a gridare dagli spalti sono capaci tutti, invece ad avere i propri rappresentanti a Bruxelles, a Montecitorio, nei Consigli regionali, nei Comuni, tra i sindaci, c‘è solo la Lega, che porta avanti proprio la sovranità nazionale, perché se vuoi essere autonomista in Italia devi essere sovranista a Bruxelles".

Walter Strata