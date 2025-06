Ospedale Versilia. La lunga genesi

Nell’anno di grazia 1982 – passato alla storia del nostro Paese per il trionfo dell’Italia calcistica ai mondiali di Spagna – l’allora presidente dell’Azienda sanitaria locale della Versilia, il parlamentare del Pci Francesco Da Prato, lanciò la proposta della realizzazione di un ospedale unico, che avrebbe dovuto prendere il posto dei quattro presidi di Seravezza, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio. Non tutti erano d’accordo sul Da Prato-pensiero: i rintocchi del campanile si facevano sentire anche all’interno degli stessi schieramenti politici, ma due anni dopo la Regione Toscana fece sua la proposta, inserendo l’ipotesi dell’Ospedale unico della Versilia nell’elenco delle opere da realizzare negli anni successivi.

Detto e fatto. Ma non fu una passeggiata, nel senso che bisognerà arrivare al 1995 per la posa della prima pietra e l’apertura del cantiere. Un progetto all’avanguardia, con la supervisione dell’allora ministro della Sanità, Elio Guzzanti, che prese corpo e sostanza nell’area dell’ex villa Pergher, proprio sul confine fra il comune di Camaiore e quello di Pietrasanta. Piccolo inciso: Pergher era stato l’industriale padrone di una grande azienda, le calze Ambrosiana, alle porte di Pietrasanta, sulla via Aurelia. L’area di villa Pergher ‘vinse’ sulla proposta della zona del Magazzeno, sempre nel comune di Camaiore, ma sul confine con Viareggio.

Dopo sette anni di lavori e una spesa complessiva di poco più di 160 miliardi di lire, il nuovo ospedale unico della Versilia venne solennemente inaugurato il 13 giugno 2002, anche se dall’inizio di maggio erano già cominciate le chiusure dei reparti ospedalieri nei vecchi presidi sanitari. L’ospedale Unico poteva contare allora su una tecnologia all’avanguardia, oltre seicento posti letto nei vari reparti, l’utilizzo quotidiano di piccoli robot che lo proiettarono all’attenzione nazionale e internazionale e un’attenzione mediatica moltiplicata dal fatto che nello stesso periodo in Versilia era cominciata la stagione estiva, con migliaia di persone che soggiornavano ogni giorno nei sette Comuni, tre volte tanto le normali presenze. Con il passare degli anni però l’Ospedale unico, di pari passo con i tagli alla sanità, ha perso più di un colpo. E qualche ruga precoce, pur avendo solo 23 anni, ha cominciato a comparire… Così è, se vi pare.