Si votano i referendum. Urne aperte per due giorni

Oggi e domani si vota su cinque referendum abrogativi: quattro incentrati sul lavoro e uno sulla cittadinanza.

Quando si vota. Le urne saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli elettori dovranno recarsi al seggio indicato sulla tessera elettorale, muniti di un documento d’identità valido. Per chi risiede temporaneamente fuori dal Comune di iscrizione, è stato possibile richiedere entro il 7 maggio di votare in un altro comune. Gli italiani all’estero iscritti all’Aire hanno ricevuto il plico elettorale per il voto per corrispondenza. Chi non lo avesse ricevuto entro il 25 maggio può contattare il consolato per un duplicato. Le schede devono comunque arrivare entro le 16 di oggi.

Come si vota. Al seggio, gli elettori riceveranno cinque schede, una per ogni quesito. Per esprimere la propria scelta, si traccia un segno sul “SÌ” se si vuole abrogare la norma in questione, o sul “No” per mantenerla. È importante non sovrapporre le schede durante il voto per evitare errori.

I quesiti. Per quanto riguarda la cittadinanza: ridurre da 10 a 5 anni la residenza legale necessaria per i cittadini extracomunitari per richiedere la cittadinanza italiana; sui licenziamenti illegittimi: abrogare le norme del Jobs Act sui contratti a tutele crescenti, ripristinando tutele più ampie; sulle piccole imprese: eliminare il tetto massimo di sei mensilità per l’indennizzo in caso di licenziamenti illegittimi; sui contratti a termine: abrogare le norme che regolano durata massima e condizioni di proroga dei contratti a tempo determinato; sulla sicurezza sul lavoro: ripristinare la responsabilità solidale tra committenti e appaltatori per infortuni sul lavoro.

Validità del referendum. Perché un quesito sia valido, deve partecipare almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Ogni quesito è indipendente: il quorum si calcola separatamente per ciascuno. I risultati saranno scrutinati immediatamente dopo la chiusura dei seggi di domani. Per verificare il proprio seggio o richiedere una nuova tessera elettorale in caso di smarrimento, è possibile contattare il proprio comune o visitare il sito del Ministero dell’Interno. Gli elettori con disabilità possono richiedere assistenza al seggio o il voto domiciliare, se precedentemente richiesto. In caso di irregolarità, si raccomanda di segnalarle al presidente di seggio.