Il cuore verde della Garfagnana

Nel cuore verde della Garfagnana, San Romano si presenta come un borgo sospeso nei secoli e circondato da vallate dalle mille sfumature di verde. Tra sentieri immersi nella natura incontaminata e testimonianze di una storia millenaria, questo angolo di Toscana merita un viaggio alla scoperta dei suoi tesori. A dominare il panorama troviamo la Fortezza delle Verrucole, simbolo indiscusso del territorio. Edificata tra il X e il XIII secolo dalla famiglia Gherardinghi, la fortezza sorge su un’altura strategica, testimone delle numerose contese che hanno segnato la regione. Dopo essere passata sotto il controllo di Lucca, Spinetta Malaspina e infine degli Estensi nel 1446, la struttura fu trasformata in una cittadella rinascimentale, con l’aggiunta di due rocche: la Rocca Tonda e la Rocca Quadra. Oggi, grazie a un attento restauro, la fortezza ospita l’Archeopark, un museo vivente che permette ai visitatori di immergersi nella vita medievale attraverso rievocazioni storiche e laboratori didattici con figuranti in abiti medievali. Il borgo di San Romano custodisce anche altre gemme, come la chiesa barocca di San Romano Martire, con il suo imponente organo settecentesco, e il Palazzo Pelliccioni-Marazzini, esempio di architettura locale con le sue caratteristiche terrazze ad arco.

Non lontano, il Santuario della Madonna del Bosco rappresenta un luogo di devozione profonda, dove ogni anno si celebra una sentita festa religiosa a cui partecipa tutta la comunità. Gli amanti della natura possono proseguire per il Parco dell’Orecchiella, una riserva naturale che offre sentieri panoramici, un giardino di fiori montani e un centro faunistico con specie autoctone come cervi e orsi bruni. Il Centro Visitatori è una sorta di scuola di natura in cui troviamo un museo naturalistico, uno di storia del territorio e del paesaggio e la casa dei rapaci.

Non andatevene senza aver assaggiato i sapori più autentici di San Romano, come il farro della Garfagnana, prodotto IGP, protagonista di piatti tradizionali da gustare nei locali e nelle aziende agricole. La Farina di Neccio della Garfagnana IGP testimonia come la coltivazione del castagno da frutto in Garfagnana sia stata la fonte principale di sostentamento per la popolazione fin dal Medioevo.