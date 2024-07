Sofia Vergara in Versilia: sole, crema abbronzante e spaghettate

Forte dei Marmi (Lucca), 20 luglio 2024 – Foto sul lettino con la crema abbronzante, selfie con gli amici, video divertenti e il suo immancabile, luminoso sorriso: Sofia Vergara, attrice e modella statunitense di origini colombiane, 52 anni, ha approfittato della sua trasferta toscana in occasione del Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli per concedersi una mini vacanza a Forte dei Marmi. Tutto rigorosamente documentato dalla sua pagina instagram da 35 milioni di follower.

Sofia Vergara è nota in Italia soprattutto per il suo ruolo nella serie Modern Family, ma anche come giudice di America’s Got Talent e negli Stati Uniti e in America Latina è una celebrità strepitosa. In Versilia si è dedicata al sole e alle spaghettate, a giudicare dalle foto in cui si mostra con piatti imponenti di pasta, selfie con gli amici e ovviamente numerosi scatti al Teatro del Silenzio di Lajatico insieme ad Andrea Bocelli e Eros Ramazzotti.