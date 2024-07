Brooke di Beautiful, vacanze in Toscana: al mare in Versilia, a Pisa foto con la Torre

Lido di Camaiore, 19 luglio 2024 – Tra i tanti vip che affollano in questi giorni la Versilia c’è anche lei, Katherine Kelly Lang. La Brooke di Beautiful. Una soap opera che non ha bisogno di presentazioni e che ha appassionato e appassiona più generazioni. Katherine Kelly Lang è stata tra i tantissimi ospiti vip di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio.

Ha partecipato alla seconda serata della kermesse musicale. E ne ha approfittato per trascorrere alcuni giorni di vacanza in Toscana. Prima a Lido di Camaiore, per un po’ di relax allo stabilimento Graziano Mare. Poi a Pisa, per una visita in piazza dei Miracoli con la classica foto alla Torre che milioni di turisti scattano.

Quindi, appunto, la serata al Teatro del Silenzio. Katherine Kelly Lang ha partecipato anche alla cena di gala che per ogni serata si svolge prima dello show vero e proprio insieme ad altri artisti e volti noti.