La Versilia anticipa le mode. Le spiagge glamour dei vip fanno tendenza in Italia

E’ la spiaggia dall’eterno e suadente sapore di sale. Capace di ispirare pellicole, mode e costumi italiani. E di imporsi anche oggi per i servizi di livello e per la grande discrezionalità con cui si riserva l’accoglienza anche ai grandi personaggi. La “Guida ai migliori beach club d’Italia” – nuova scommessa editoriale lanciata da Andrea Guolo e Tiziana Di Masi e dedicata al mondo degli stabilimenti balneari – ha incoronato il bagno Alpemare di Forte dei Marmi come miglior stabilimento balneare d’Italia, collocando al top anche altre spiagge della Versilia.

La premiazione è avvenuta a Milano, nel corso di Aperitivo Festival, alla luce delle 225 strutture visitate e recensite durante un viaggio compiuto la scorsa estate attraverso tutta la costa italiana votando location, servizi, design, food, beverage e mood. Per stilare una graduatoria espressa da uno a tre ombrelloni. Alpemare si è aggiudicata l’Award per il miglior beach club d’Italia: è dal 2017 di proprietà di Andrea Bocelli e Veronica Berti ed è una delle 14 realtà ad aver ottenuto i “tre ombrelloni gold”, massimo riconoscimento della guida. Gli altri stabilimenti di pari categoria (da 90 punti in su) sono Langosteria Bagni Fiore (Paraggi), Eco del Mare (Lerici); Purobeach Portopiccolo (Sistiana), Bagno Piero (Forte dei Marmi), Twiga (Marina di Pietrasanta), Phi Beach (Baia Sardinia), Nikki Beach (Arzachena), Il Gabbiano (Stintino), Il Riccio (Anacapri), Conca del Sogno (Massa Lubrense), La Scogliera (Positano), Nuova Spiaggia Paradiso (Letojanni, Sicilia) e Tao Beach (Taormina).

Il premio, consegnato da Federico Gordini al general manager di Alpemare, Fabio Giannotti, si fonda sull’apprezzamento "dello spazio di alta moda, design e ricercatezza. Una location di riferimento per gli eventi dei brand del lusso, il rifugio in Versilia di celebrità che non amano apparire e qui trovano tutta la privacy e le ‘coccole’ di cui hanno bisogno. Alpemare è un luogo cosmopolita e al tempo stesso fortemente versiliese. Ma è anche l’espressione autentica di un territorio, la Toscana, e di una proprietà che ha conquistato fama nel mondo attraverso il canto, la musica, ed è fortemente legata a questo territorio a partire dalle cose semplici: gli ingredienti arrivano direttamente dalla fattoria del Maestro Bocelli". Oltre al vincitore assoluto, sono stati assegnati sei premi speciali: per la ristorazione, Cà Maiol Award - Best beach restaurant Italia 2024 alk Gilda a Forte dei Marmi con una carta dei vini tra le più complete d’Italia. Il premio per la qualità e la sostenibilità al Bagno Alcione a Forte dei Marmi, che vanta una certificazione per la parità di genere e ha investito in sofisticate tecnologie per limitare i consumi in cucina. Premio heritage a Bagno Piero (Forte dei Marmi), in attività dagli anni Trenta e capace di adattarsi ai tempi con investimenti e anche con “l’adozione” del confinante Bagno alle Boe.

Francesca Navari