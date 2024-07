Vacanza in Versilia per Federica Panicucci: soggiorno a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, 18 luglio 2024 – Giornate all’insegna del relax e della buona tavola per Federica Panicucci. La conduttrice Mediaset ha scelto infatti, come tanti vip, la Versilia per le vacanze. Qualche giorno di relax, anche per ricaricarsi in vista della prossima stagione televisiva che la vedrà impegnata.

Su Instagram ha diffuso diverse foto del suo soggiorno. Come stabilimento balneare ha scelto il Bagno Piero, meta anche quella di diversi big della televisione e della finanza. Poi un pranzo a base di pesce al Baretto. Un ritorno in Toscana dunque per la conduttrice, nata a Cecina, che ha poi spiccato il volo verso il mondo dello spettacolo.

Già Volto di Mattino Cinque, Federica Panicucci si è poi trasferita a Rete Quattro, dove conduce Mattino 4. Nella sua carriera anche radio, tra Radio Deejay e Radio 101. Dal 2016, dopo la separazione dal marito Mario Fargetta, dal quale ha avuto due figli, Federica Panicucci è legata sentimentalmente all’imprenditore Marco Bacini.