"Steelosa", tra ambiente e bellezza. Ecco la panchina in acciaio riciclabile

Un invito a fermarsi, contemplare e riflettere sulla bellezza del paesaggio e sulla responsabilità collettiva verso l’ambiente. È il molteplice messaggio racchiuso nella panchina "Steelosa" inaugurata ieri a Villa Bertelli come unica tappa toscana di "Ricrea", consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, reduce dalle due precedenti esperienze ad Alba e Levanto. Modellata nel simbolo dell’infinito e realizzata interamente con acciaio riciclato da rottame tra cui anche imballaggi post-consumo, la panchina crea infatti un dialogo tra la durabilità estrema dell’acciaio, materiale permanente che può essere riciclato al 100% all’infinito senza perdere le proprie qualità, e l’eleganza senza tempo di Forte dei Marmi.

"Accogliamo con grande piacere l’arrivo di ’Steelosa’, unica installazione in Toscana – dice il vicesidnaco Andrea Mazzoni – che giunge a Forte dei Marmi come riconoscimento per l’attenzione che la nostra comunità riserva da sempre all’ambiente, al corretto conferimento e al riciclo dei materiali. Villa Bertelli è una collocazione simbolica in quanto luogo dove l’arte e la memoria dialogano ogni giorno: al piano superiore della villa ha sede il ’Museo del Quarto Platano’ che custodisce le opere di quei grandi artisti del ’900 che nei paesaggi di Forte trovarono il loro ’infinito’, la loro ispirazione più profonda". All’inaugurazione c’era anche il direttore generale di Ersu Walter Bresciani Gatti: "Questo prestigioso premio conferma che chi si impegna nella ricerca della qualità attraverso la raccolta differenziata ottiene risultati importanti, oltre a preservare le risorse naturali assicurando la salute del pianeta e la vita delle future generazioni. Il nostro compito è infatti quello di permettere ai consorzi di filiera di fornire al sistema industriale rifiuti recuperati in modo da ridurre drasticamente il consumo di materie prime".