Si rinnova l’acquedotto. Cantieri in via Fondi

Partono lunedì i lavori per la sostituzione dell’acquedotto nella parte bassa di via Fondi, nel tratto tra il Viale Oberdan e via Bellosguardo, per un totale di circa 200 metri. Si tratta della prosecuzione del grande cantiere di Gaia sul sottoservizio, iniziato ad agosto con la parte alta di via Fondi (900 metri di nuove tubazioni): un’opera fondamentale, dato che si trattava della rete di acquedotto più vetusta del territorio comunale.

Per permettere i lavori, nel tratto interessato (da Piazza Romboni a via Bellosguardo), sarà istituto il senso unico in uscita dal Centro (quindi verso via Bellosguardo), mentre il tragitto di mezzi pesanti e autobus di linea verrà deviato su via Roma. Per la sosta delle auto a servizio di attività commerciali, i posti saranno garantiti dal nuovo parcheggio Giulio Moriconi, proprio su via Fondi, che verrà inaugurato sabato pomeriggio e sarà quindi pienamente fruibile. In più, nel tratto tra il nuovo parcheggio e via Bellosguardo, dove la carreggiata si restringe e risulta difficoltoso procedere con il senso unico, è al vaglio la possibilità di procedere con lavori notturni (dalle 21 alle 6) per abbattere i disagi alla circolazione.

In futuro, si procederà con lo stesso intervento nel primo tratto di via Roma (tra piazza Carlo Romboni e via delle Silerchie: 260 metri), via Silerchie (tratto via Roma-via Risorgimento: 30 metri), Contrada Palmerini (45 metri) e soprattutto il Viale Viale Oberdan, una delle vie principali del Capoluogo, nel tratto compreso tra via Ghirlanda (ex via Carignoni) e via Fondi, per un totale di 500 metri. In totale, si avranno 2 chilometri di nuove tubazioni e le strade totalmente riasfaltate.