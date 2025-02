Scontri fra tifosi in A12, trasferte vietate per quelli di Lucchese e Perugia fino a fine stagione Il pugno duro del Ministero dell’Interno in seguito ai tafferugli accaduti in piena autostrada e che hanno bloccato il traffico. Una guerriglia con lancio di bottiglie, aste di bandiera, mazze. Tutto era iniziato all’area di servizio Versilia