Capitale dell’innovazione. Ecco ’Viareggio Digital’. Una vetrina sul futuro

Tutto pronto per la prima edizione di "Viareggio Digital", una giornata interamente dedicata all’innovazione tecnologica e alla cultura digitale con talk, dimostrazioni, ospiti d’eccezione, networking e attività di formazione. L’evento si svolgerà in piazza Palombari dell’Artiglio nella giornata di martedì, dalle 9 alle 19, all’interno del calendario ufficiale di "Viareggio Yachting Destination Events" che, fino a fine mese, tiene accesi i riflettori sulla città di Viareggio e la sua vocazione all’innovazione e al mare.

"Viareggio Digital è un’occasione per connettere imprese, istituzioni, cittadini e studenti attorno ai temi della trasformazione digitale – spiega Alessandro Meciani, assessore allo sviluppo economico e al marketing territoriale –; si tratta di un evento divulgativo ma con contenuti di qualità, che mira a collocare Viareggio in una rete di appuntamenti nazionali sull’innovazione".

Tra gli appuntamenti principali della giornata, si registra lo speech di Marco Camisani Calzolari, divulgatore digitale, docente universitario e volto noto della tv e del tg satirico Striscia la Notizia, protagonista di una sessione interattiva e accessibile al grande pubblico. Nel pomeriggio, invece, sarà presente Eleonora Viscardi, content creator e speaker seguitissima tra i più giovani (conta oltre 800mila follower tra Instagram e TikTok), per un confronto su linguaggi digitali, creatività e consapevolezza online e una sessione interattiva con il pubblico presente.

Non mancheranno, inoltre, momenti formativi e di approfondimento, che metteranno in luce le intersezioni tra mondo nautico e tecnologie digitali, con il coinvolgimento di professionisti e imprese come Vianova, Sistemi Gestionali, My-voice, Nethesis, Bitdefender, Syneto e Navigo Digitale, presenti nei vari momenti di animazione.

Focus anche sui due collegamenti con esperienze digitali dall’estero: Giulio Deangeli, neuroscienziato esperto in intelligenza artificiale applicata alla biomedicina, dottorando vincitore di cinque borse di studio all’Università di Cambridge, che gli sono valse il titolo di Vice-Chancellor’s Awardee, si collegherà dal centro di calcolo di San Francisco; mentre Elio D’Anna, cofondatore della londinese Hofa Gallery, House of Fine Art, sarà presente con un approfondimento sulle ultime innovazioni nell’ambito dell’arte contemporanea degli artisti digitali.

Ad animare i momenti della giornata ci sarà anche Vid, la mascotte digitale ufficiale dell’evento, pensata per coinvolgere e dare un volto creativo alla manifestazione. La giornatya è gratuita e aperta al pubblico, con una particolare attenzione a imprese, studenti, professionisti e appassionati del mondo digitale. Ulteriori informazioni sul sito dedicato viareggiodigital.it.

RedViar