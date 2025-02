Finiti nei guai anche tre tifosi rossoneri

Oltre al 33enne di Perugia, anche altri tre tifosi, stavolta della Lucchese, sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.

Tra questi, ci sono anche il tifoso rossonero 46enne che si era recato spontaneamente al pronto soccorso dell’ospedale Versilia per le ferite riportate negli scontri e l’amico, 51enne, che lo ha accompagnato in ospedale.

L’altro tifoso lucchese, invece, di 36 anni, è stato individuato dalla Polizia grazie alla visione delle immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza dell’area di servizio Versilia sull’A12. Sono tutt’ora in corso le attività investigative finalizzate all’identificazione degli altri tifosi coinvolti negli scontri.

La Digos di Lucca e quella di Perugia stanno vagliando accuratamente le immagini delle telecamere. Per tutti quanti gli ultras rossoneri e umbri che verranno identificati come parte attiva negli scontri di domenica scorsa in autostrada sono anche in arrivo altrettanti Daspo che potrebbero tenerli per parecchio tempo lontano dagli stadi.