Scomparso il giorno di Natale: una camminata ‘ad occhi aperti’ per Nicola Persano

Camaiore (Lucca), 11 gennaio 2025 - Una camminata “con occhi ben aperti” per cercare Nicola Persano, scomparso da Camaiore. Del 76enne non si hanno più notizie dal giorno di Natale. Uno strazio per i suoi familiari, che stanno vivendo un incubo senza fine. Per oggi, 11 gennaio, l'associazione Penelope Toscana, sempre in prima fila quando si tratta di ricerca persone scomparse, ha lanciato un’iniziativa di solidarietà per ripercorrere quei luoghi che l’uomo ha attraversato poco dopo il suo allentamento da casa.

Dice la presidente dell’associazione Emanuela Zuccagnoli: “Dalle segnalazioni delle prime ore del giorno successivo abbiamo ricostruito una cartina. È come se Nicola avesse fatto un girotondo tra Camaiore, Migliarino, Capezzano e poi Camaiore. Quindi ci concentreremo a rifare questo percorso”, ci ha spiegato Zuccagnoli. “Negli ultimi giorni non sono purtroppo arrivate segnalazioni verosimili: alcune lo collocavano a troppi chilometri di distanza, il che è impossibile. Speriamo che tante persone rispondano al nostro appello e si uniscano a noi”, aggiunge.

L'uomo, dopo il pranzo di Natale, è uscito per fare una passeggiata senza portare con sé il cellulare e non è più rientrato a casa. Indossava un piumino grigio scuro senza cappuccio, pantaloni neri, scarpe nere e portava con sé un marsupio a tracolla verde chiaro. Nel marsupio c’erano erano un piccolo portafoglio giallo e, probabilmente, un ombrello bianco con fiorellini e una paletta per le mosche rossa.

Appello alla comunità

L’associazione Penelope ha chiesto la collaborazione di chiunque possa contribuire alle ricerche. In particolare, si invitano ciclisti e residenti delle zone di Camaiore, Viareggio, Capezzano e Pian di Mommio a prestare attenzione lungo le strade e a segnalare oggetti riconducibili a Nicola, come l’ombrello bianco o la paletta rossa. Inoltre, è stato lanciato un appello ai proprietari di telecamere di sorveglianza nella zona di Viareggio, nei pressi della rotonda della Tuffatrice, affinché verifichino eventuali immagini che potrebbero fornire indizi sul tragitto percorso da Nicola.

La preoccupazione della famiglia

La scomparsa di Nicola ha gettato nello sconforto la famiglia. Suo figlio Gianni, impossibilitato a partecipare attivamente alle ricerche per motivi di salute, ha condiviso il proprio dolore: “È tremendo non sapere dove sia mio padre.”

Descrizione di Nicola

Età: 76 anni

Statura: 1,65 m

Peso: 62 kg

Capelli: grigi

Occhi: castani

Abbigliamento al momento della scomparsa: piumino grigio scuro senza cappuccio, pantaloni neri, scarpe nere, marsupio verde chiaro.

Come aiutare

Chiunque avvisti Nicola o abbia informazioni utili è invitato a contattare il numero 112 o l’associazione Penelope Toscana. Ogni piccolo indizio potrebbe fare la differenza per ritrovarlo.

La comunità si stringe attorno alla famiglia Persano, con la speranza che le ricerche di oggi possano portare a una svolta e riportare Nicola a casa sano e salvo.