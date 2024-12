Anziano scomparso a Natale. L’appello della moglie alla comunità: "Poche speranze, ma andiamo avanti"

di Maria Nudi

"Ci siamo conosciuti in Svizzera. Cinquantadue anni di matrimonio: siamo genitori, mio figlio Giovanni vive a Carrara". Iolanda Rabbachin è la moglie di Nicola Persano, l’uomo di 76 anni che è uscito di casa il giorno di Natale intorno alle 13.30 e non è più rientrato. Domenica pomeriggio sono state sospese le ricerche, i carabinieri restano impegnati, la famiglia chiede che si prosegua nelle ricerche e lo fa con grande dignità e sofferenza e ringraziando con il cuore tutte le persone che si sono impegnate e la Protezione Civile che si è mobilitata in forze. Nicola Persano insieme alla moglie Iolanda sono una coppia molto conosciuta in paese, in passato, hanno gestito per 25 anni il bar nella piazza, l’ex “Il Gran Bar“ e anche per questo la comunità da quando Nicola Persano non è rientrato a casa si è mobilitata per cercarlo. Un passaparola sui social dei cittadini e il grande impegno della Protezione Civile che ha coordinato le associazioni di volontariato che hanno battuto a tappeto il territorio coadiuvate dai cani e alcuni avvistamenti di Nicola ci sono stati, ma non hanno purtroppo portato a buon fine.

"Dopo questi giorni passati al freddo le nostre speranze sono poche, ma l’importante e andare ancora avanti", spiega la moglie.

Cosa è successo il giorno di Natale?

"Abbiamo pranzato a casa c’era anche mio fratello. Intorno alle 13.30 Nicola e mio fratello sono usciti e si sono separati. Mio marito è solito fare delle passeggiate, prima che soffrisse di vuoti di memoria, andava anche a caccia, ma ha smesso per sua scelta. Le passeggiate duravano anche un paio d’ore. E così quando non l’ho visto rientrare lo ho chiamato al cellulare e mi sono accorta che il telefono era rimasto in cucina". Da quel momento è iniziato l’iter formale delle ricerche con la segnalazione anche alla trasmissione di Rai Tre “Chi lo ha Visto“ e alcune segnalazioni sono arrivate.

Per dare una indicazione ai cittadini suo marito aldilà dell’abbigliamento che indossava il giorno di Natale è riconoscibile per altri particolari?

"Sì: porta sempre un ombrello bianco a fiorellini al quale si appoggia per camminare e uno scacciamosche rosso".

Se qualcuno lo chiama per nome risponde?

"Certo. Risponde. Siamo preoccupati: quattro giorni fuori di casa con questo freddo sono tanti. Le segnalazioni sono arrivate. Nicola è molto conosciuto. Alcune più convincenti di altre. Qualcuno lo ha visto nei pressi di una carrozzeria a due chilometri da casa nostra", racconta Iolanda. E anche sabato sera sarebbe stato visto a Capezzano. Chi crede di riconoscere Nicola Persano contatti il 112.