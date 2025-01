Scomparso da Natale. Nicola non si trova più: "Continuate a cercarlo"

CAMAIORE (Lucca)Dal giorno di Natale Nicola Persano non ha più fatto ritorno nella sua abitazione di Camaiore. La moglie e il figlio dell’uomo settantaseienne fecero subito denuncia di scomparsa e le forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura di Lucca hanno avviato le ricerche. Di lui, però nessuna traccia. Tanto che prima di Capodanno la prefettura decise di sospendere le ricerche. Ma in paese a Camaiore e nel resto della Versilia, non si sono spenti i riflettori su Nicola Persano. E a non arrendersi sono soprattutto i familiari che si sono rivolti anche all’associazione Penelope da sempre in prima linea per assistere le famiglie e degli amici delle persone scomparse. Per riportare Nicola Persano a casa, dalla moglie Iolanda, dal figlio Giovanni, Gianni, e dai nipotini, si è mobilitata tutta la comunità con un grande passaparola e con minuziose ricerche, ma al momento dell’anziano, molto conosciuto a Camaiore, dove con la moglie Iolanda ha gestito per anni il bar della piazza, non ci sono novità confortanti. Dove è andato Nicola Persano? Le segnalazioni sono state diverse, ma nessuna è stata quella che ha risolto l’enigma.

"Molte segnalazioni arrivano dalla zona della Migliarina di Viareggio – racconta Emanuela Zuccagnoli dell’associazione Penelope – per questo motivo è importante visionare le immagini delle telecamere della zona, in particolare quelle delle attività nei pressi della Rotonda della Tuffatrice. Nadia la nostra volontaria che vive in paese sta seguendo questa vicenda affiancando la famiglia che da giorni vive con il fiato sospeso". Altri avvistamenti, ancor più recenti, portano invece a Pietrasanta.

E allora se qualcuno che vive alla Migliarina si ricorda di Nicola Persano che cammina appoggiandosi a un ombrello bianco e che ha uno scacciamosche rosso si rivolga ai carabinieri, contatti l’Associazione Penelope Toscana, Nadia o i familiari.

Maria Nudi