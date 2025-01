Manca dal giorno di Natale. Anziano scomparso. Telecamere in soccorso

C’è un’immagine molto importante nella scomparsa di Nicola Persano, 76 anni, che manca dalla sua casa di via Fondi dal giorno di Natale. L’immagine riprende Nicola Persano alla Migliarina, intorno alla Rotonda della Tuffatrice, a distanza di un’ora e mezzo dall’allontanmento da casa. Sarebbe importante che le attività di quella zona che hanno telecamere e che potrebbero essere in possesso di quella immagine si rivolgessero alle Forze dell’ordine per consegnare quelle immagini che possono essere estramamente utili per riportare Nicola Persano a casa. A lanciare questo appello è Emanuela Zuccagnoli, presidente di Penelope Toscana l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse in prima linea da anni, associazione che segue questa storia e lo fa anche grazie a una circostanza, diciamo "speciale": a Camaiore vive Nadia, una volontaria della associazione che sta seguendo da vicino la scomparsa di Nicola Persano dando un supporto alla famiglia. Per riportare Nicola Persano a casa, dalla moglie Iolanda, dal figlio Giovanni, Gianni, e dai nipotini, si è mobilitata tutta la comunità con un grande passaparole e con minuziose ricerche, ma al momento dell’anziano, molto conosciuto a Camaiore, dove con la moglie Iolanda ha gestito per anni il bar della piazza, non ci sono novità confortanti. Dove è andato Nicola Persano? Le segnalazioni sono state diverse, ma nessuna è stata quella che ha risolto l’enigma.

"Molte segnalazioni arrivano dalla zona della Migliarina di Viareggio – racconta Emanuela Zuccagnoli alla Nazione – per questo motivo è importante visionare le immagini delle telecamere della zona, in particolare di eventuali telecamere, nella zona della Rotonda, facciamo appello alla sensibilità di tutti. Nadia la nostra volontaria che vive in paese sta seguendo questa vicenda affiancando la famiglia che da giorni vive con il fiato sospeso". E allora se qualcuno che vive alla Migliarina si ricorda di Nicola Persano che cammina appoggiandosi a un ombrello bianco e che ha uno scacciamosche rosso si rivolga ai carabinieri, contatti l’Associazione Penelope Toscana, Nadia o i familiari. "Nicola Persano potrebbe aver perso lo scacciamosche rosso se qualcuno ha notato la paletta e ci contatta è importante", conclude Emanuela Zuccagnoli. L’anziano è da una settimana fuori casa ed è veramente importante che Nicola Persano ritorni dalla famiglia.

L’appello è alla sensibilità civica di tutti, anche un piccolo particolare può essere un tassello significativo.

maria nudi