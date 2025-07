Gettata a terra e scippata in centro, vittima una turista in bicicletta

Forte dei Marmi (Lucca), 1 luglio 2025 – Primo colpo dell’estate ai danni di una coppia. Il fatto è accaduto in pieno centro e i malviventi sono riusciti ad arraffare una borsa e un prezioso orologio. L’episodio è accaduto l’altra sera: moglie e marito – due sessantenni in vacanza – avevano cenato in un ristorante a due passi dalla piazza del Fortino quando hanno deciso di far rientro a casa in bicicletta. Poche centinaia di metri per raggiungere la villa non lontana dal municipio. Erano da poco passate le 22 quando i due (il marito pedalava qualche metro più avanti) sono stati presi di mira da due banditi in scooter, con il volto coperto dal casco. A bordo del motorino hanno affiancato la donna strappandole la borsa dal cestino della bici: una mossa che ha provocato la caduta della sessantenne a terra. A quel punto uno dei due sconosciuti è sceso al volo le ha sfilato anche il prezioso orologio in oro che portava al polso. Poi si sono dileguati a gran velocità mentre la donna, urlando, ha cercato di catturare l’attenzione dei passanti. Fortunatamente la vittima ha riportato solo lievi escoriazioni, oltre a un forte choc e all’amarezza per quanto era accaduto. Il ’rituale’ criminoso torna a concretizzarsi con la stagione: spesso si tratta di malviventi provenienti dal sud che arrivano al Forte proprio per mettere a segno colpi di preziosi che poi vengono immediatamente introdotti in un mercato parallelo nel sud d’Italia. Fondamentale sarà l’analisi delle videocamere presenti nelle strade della zona e utili a poter ricostruire gli spostamenti dei due banditi.

Ma nell’ultimo weekend si sono verificati anche furti in auto e in abitazioni. In questo caso sono i video delle riprese private ad aver immortalato uno straniero con felpa e cappuccio (ma con volto scoperto e ben visibile) che, circolando in bici, si è fermato nei pressi di un’auto parcheggiata e con qualche stratagemma è riuscito ad aprire la portiera e si è introdotto all’interno per cercare soldi o altro. Poi ha scavalcato il cancello della villa di fronte – dello stesso proprietario – e ha tentato di forzare la porta di ingresso per poi scappare. Sul caso adesso indagano i carabinieri che stanno battendo ogni pista.