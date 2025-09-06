Rimettersi in forma dopo l’estate: "Mangiare contenuto e bene. Attenzione agli orari dei pasti"

Chi pensa che solo dopo le vacanze di Natale sia necessario mettersi a dieta per ritrovare la forma ideale, dopo le giornate in cui panettone e pandoro sono sulle nostre tavole, è rimasto indietro perché il mito dei dolci natalizi che fanno alzare l’ago della bilancia è da tempo affiancato dalla necessità di rimettersi in forma anche dopo le vacanze estive. Le mode sono cambiate. Lo spiega ai lettori della Nazione Ciro Vestita, noto esperto in materia volto conosciuto di Rai Uno che entra nelle case degli Italiani.

Dottor Vestita perché è necessario ritrovare la forma a fine estate?

"D’estate modifichiamo le nostre abitudini, abbiamo più tempo libero, le giornate sono più lunghe. Ma quello che mette in crisi l’ago della bilancia è una abitudine che fa parte delle nostre vacanze: L’apericena. E l’apericena da una parte significa stare insieme, ma lo si fa con un bicchierino di troppo accompagnato da stuzzichini di vario tipo. Inoltre dal momento che l’apericena e alle 18, i nostri giovani a mezzanotte fanno la spaghettata, niente di moralmente sbagliato, ma poco salutare per il nostro benessere. Sarebbe necessario e più salutare modulare queste abitudini, non significa cancellare l’apericena, ma farlo scegliendo stuzzichini più leggeri evitando i cibi salati che possono provocare ritenzione idrica. E magari facciamo un apericena alla settimana e cerchiamo insieme evitando gli eccessi".

Come si fa a spezzare la fame quando siamo abituati agli aperitivi?

"E’ utile bere delle tisane che in gergo popolare chiamiamo spezzafame. Sono tisane a base di malva e carcadè. Bere una tazza di questo infuso prima dell’apericena e prima della cena è un ottimo deterrente, permette di controllare la fame e ci difende dagli eccessi. Queste tisane sono utili per l’attività diuretica che in estate è importante per ridurre i liquidi e la persona si sente molto meglio. Inoltre sono benefiche per cuore e fegato. Come dicevamo i nostri nonni bisogna fare attenzione anche agli orari in cui mangiamo e allora bisogna fare una colazione da re, un pranzo da principe e una cena da pezzenti. Il peso forma dopo le vacanze si ritrova con facilità se stiamo atteni a piccoli accorgimenti. Quella pancetta che abbiamo antipatica può diventare un problema di salute se sballa le nostre analisi del sangue".

Dottor Vestita le diete fai da te su social possono essere pericolose?

"Le diete dai fa te sui social vanno tenute lontane dal nostro benessere. Non voglio demonizzare nessuno, ma è necessario rivolgersi agli specialisti".

Esiste un cibo energizzante che faccia stare bene a costo ridotto?

"L’ultimo viaggio di Cristoforo Colombo nel 1504 fu una tragedia il legno delle navi venne mangiato dalle tarme. Ma l’equipaggio si salvo e andò avanti per tre mesi mangiando banane. E’ una storia che testimonia come le banane, non quelle mature, sono una frutta e un alimento che fornisce energia con poco".

Il benessere in fondo si puà raggiungere in maniera semplice?

"Mangiare bene, in quantità non eccessive, muoversi di più e non lasciarsi incantare dalle mode del momento, mode che spesso incantano i giovani, sono alla portata di tutti e con l’attenzione a limitare gli zuccheri la pancetta va via".