Reparto di ginecologia. L’ex primario Marsili attende di fare il tutor

Il dottor Andrea Marsili, ex primario di ginecologia dell’ospedale Versilia, è andato in pensione: umano, professionale e appassionato, dopo 40 anni di ‘medicina’, ha appeso il camice al chiodo. Adesso è in attesa di un incarico di tutoraggio per i giovani colleghi. Laureato nell’84 e ‘strutturato’ nel 2001, il dottor Marsili, 67 anni portati benissimo, padre e nonno affettuoso, volto da attore e sorriso che accoglie, realizzò il sogno del papà Mario di ‘diventare dottore’ e anche della mamma Grazia, tanto amati e perduti anni fa. Moltissimi vagiti e gioie nella sua carriera iniziata all’ospedale Lucchesi di Pietrasanta e poi culminata al Versilia con la nomina a primario nel 2018, prima del Covid.

Dottore il momento che ricorda di più della sua carriera? "Aver salvato una ragazza incinta da un’emorragia cerebrale".

E quale è stato il momento più emozionante? "La soddisfazione conquistata per il Challenger di Sutura nel 2016… Si svolse a Roma tra una cinquantina di ginecologi, che eseguivano una laparoscopia, con un professore che ammiravo al massimo. Vinsi quel premio che mi è rimasto nel cuore".

E quale è stato invece il momento invece più teso? "Sicuramente L’arrivo in pronto soccorso di una ragazza alla trentaseiesima settimana di gravidanza: ero di turno e mi dissero che probabilmente era ubriaca… Avevo vissuto un’emorragia intracranica di mia zia e intuii il problema. Eseguii subito un cesareo in 11 minuti e salvai lei e la bimba: oggi viene a trovarmi come fosse una di famiglia".

Parliamo delle nuove generazioni di ginecolgi: le mamme sono in buone mani? "I giovani professionisti sono tutti molto bravi, ma purtroppo a tanti di loro manca l’esperienza sul campo. E quella ovviamente va conquistata e sostenuta giorno dopo giorno".

E adesso, dottore, cosa sta facendo? "Adesso svolgo la libera professione a San Rossore e aspetto il contratto di tutoraggio".

Ecco: il dottore, nipote d’arte di Alvaro Marchetti, con lo studio zeppo di foto di bimbi frutto del suo intervento, attende il contratto di tutoraggio chirurgico per i giovani colleghi e colleghe. Del ginecologo di solito si ha una bella idea, legata alle nascite... Intanto si dedica alla famiglia e al suo spazio verde dove coltiva fiori e cene con amici e parenti affezionati. Aspettando una chiamata.

Isabella Piaceri