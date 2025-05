Liti e via vai continui, ma avrebbe dovuto scontare la pena. Rapinatrice arrestata a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi (Lucca), 24 maggio 2025 – Arrestata per rapina insieme al compagno in un negozio Ovs a Pisa, è di nuovo nei guai. Una donna di 41 anni, pluripregiudicata, residente a Forte dei Marmi, è infatti stata arrestata nel pomeriggio del 15 maggio (ma la notizia si è appresa oggi) dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa. L'arresto è il risultato delle reiterate violazioni delle misure precedentemente disposte nei suoi confronti dopo la rapina all’Ovs avvenuta lo scorso dicembre.

La vicenda ha avuto inizio il 20 dicembre 2024, quando la donna, insieme al compagno, è stata arrestata per una rapina messa a segno in un negozio Ovs di Pisa. In seguito all'arresto, entrambi erano stati sottoposti prima agli arresti domiciliari, poi all'obbligo di permanenza nel Comune di Forte dei Marmi con divieto di allontanamento durante le ore notturne, misura concessa per esigenze personali dichiarate dalla stessa indagata. Tuttavia, le lamentele dei vicini di casa per il continuo via vai di persone e le frequenti liti all'interno dell'abitazione e nel cortile condominiale hanno spinto gli investigatori del Commissariato di Forte dei Marmi ad approfondire la posizione della donna.

I controlli effettuati hanno confermato numerose e gravi inosservanze delle prescrizioni imposte dal giudice come la frequentazione di altri pregiudicati, il mancato rispetto degli orari di permanenza indicati, e la mancata presentazione ai centri medici di recupero e assistenzialistici, presso i quali la donna aveva dichiarato di aver necessità di recarsi, a sostegno delle continue richieste di permessi orari.

Il tribunale di Pisa, valutata la segnalazione della polizia, ha ordinato la sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora con quello della custodia in carcere.