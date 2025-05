Il Giubileo del lavoro. Iniziativa della Diocesi

Un Giubileo per il mondo del lavoro, quello organizzato dall’Arcidiocesi di Lucca e la Diocesi di Massa Carrara, in collaborazione con il Mlac e altre associazioni, lunedì 26 maggio dalla Chiesa di Sant’Andrea, con ritrovo alle 20.45, fino alla chiesa di Ss. Annunziata. Un cammino, pensato dalle due diocesi per riflettere anche sulle realtà lavorative e figure che le accomunano, come ingegnere Paolo Mariottoni, morto sul lavoro a Lido di Camaiore ma residente a Massa, che proporrà, insieme alla partecipazione dei vescovi Mario Vaccari, Paolo Giulietti e don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale problemi sociali e lavoro della Conferenza episcopale italiana, testimonianze e racconti direttamente dal mondo del lavoro.

"Dalla Rerum Novarum, scritta da Leone XIII in risposta ai nuovi problemi nati con la rivoluzione industriale, la Chiesa ha riservato speciale attenzione agli uomini e alle donne che lavorano – sostiene Giulietti, arcivescovo di Lucca – e anche oggi non mancano problemi rispetto alla condizione dei lavoratori, in Italia e nel mondo globalizzato. Il Giubileo può essere l’occasione di una rinnovata consapevolezza e di un più deciso impegno per rimettere al centro del lavoro la persona, con la sua dignità e la sua vocazione a costruire con la sua attività un mondo più fraterno, cioè per rispondere, come dice Leone XIV, alle nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro".