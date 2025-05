L’ultima lucidatura per via Mazzini. Fissata per il 2 giugno l’inaugurazione

Era settembre del 2023 quando in via Mazzini aprì il cantiere che, isolato dopo isolato, risalendo verso il mare, "nuotando" contro la corrente degli imprevisti che sono emersi scoprendo ciò che si nascondeva sotto l’asfalto tra i vecchi (di oltre cinquant’anni) sottoservizi, adesso completamente rinnovati, ha trasformato radicalmente la strada centrale della città. Da via, a "Corso Mazzini".

A poco meno di due anni dall’inizio dei lavori, il maxi intervento di riqualificazione – da "2,5 milioni di euro tra fognatura, reti gas, acquedotto, illuminazione pubblica, nuove pavimentazioni e marmi" come ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci –, è arrivato alle battute finali. E così come fu, nel 2022, per l’inaugurazione della Terrazza della Repubblica, per il prossimo 2 giugno è stata fissata la cerimonia del taglio del nastro. A dare l’annuncio è stato il sindaco Giorgio Del Ghingaro, che ha scelto "Una data simbolica – ha scritto sui suoi profili social – per riconsegnare alla città una delle sue vie più iconiche, completamente rinnovata e di nuovo a disposizione della comunità".

Completata la posa della pietra e l’asfaltatura della strada, in corso da ieri verso la stazione, "manca soltanto la lucidatura finale, dopodiché – prosegue il primo cittadino – la strada sarà pronta per essere riaperta al pubblico". "È stato fatto un lavoro eccellente – conclude Del Ghingaro – via Mazzini tornerà a splendere, più bella che mai".

Red.Viar.