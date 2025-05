Festival de Fès: "Immaginarium" che successo

VIAREGGIOLuce, musica e meraviglia a Fès: successo per i creativi di Imaginarium, ospiti del "Festival de Fès des musiques sacrées du monde". A Fes, città sacra e capitale culturale del Marocco, lo Studio Imaginarium ha videomappato le architetture monumentali della piazza Bab Al Makina per un evento che ha unito arte visiva, musica barocca e spiritualità condivisa. Protagonisti della serata i videomapping dello studio viareggino, accompagnati dal vivo da due formazioni musicali: l’Orchestra Monteverdi Festival – Cremona Antiqua, diretta dal maestro Antonio Greco, e l’Orchestre Arabo-Andalou de Fès diretta dal maestro Mohammed Briouel. Tutti insieme per un incontro musicale sotto il nome di Claudio Monteverdi e del Monteverdi Festival di Cremona per l’esecuzione del Vespro della Beata Vergine.

Cinquecento persone hanno assistito a un viaggio immersivo in otto quadri proiettati sulle architetture monumentali. Il video mapping, ideato e diretto da Davide Giannoni e Francesca Pasquinucci di Imaginarium ha dialogato in tempo reale con l’esecuzione musicale, raccontando un percorso simbolico tra Cremona e il Marocco, tra Rinascimento e spiritualità islamica, tra arte antica e linguaggi digitali. Dai volti moltiplicati di Monteverdi all’omaggio alla rosa del deserto, passando per la reinterpretazione barocca della luce solare alla celebrazione dell’acqua come elemento sacro. Ogni scena ha intrecciato elementi di natura, storia e fede in un’opera visiva originale e profonda.