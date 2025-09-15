Prima riedizione del Palio dell’Assunta. Montebello trionfa grazie all’asino

Montebello vince la prima riedizione del Palio dell’Assunta, grazie alla corsa degli asini. Seconda la Pieve, terza Pedona e quarta Vado. Ha vinto la corsa degli uomini Marco Lunardini della Pieve e Francesca Bicicchi per Pedona quella dei cavalli, ma in quella finale con tre contrade a pari punti l’ha spuntata l’Asino Marino accompagnato da Diego del Montebello che ha fatto la differenza. "Dopo questa prima riedizione – dicono gli organizzatori – ci auguriamo di riaprire questa competizione che si svolse la prima volta a Camaiore nel 1509". Alla vincitrice della gara dei cavalli è stato anche assegnato un trofeo dedicato a Leonardo Angeli. Mentre si disputava il Palio davanti alla Badia l’Associazione Tappetari ha eseguito un tappeto dedicato alla Francigena e sono state esposte opere dei ragazzi che lo hanno realizzato.

I cavalieri: Pieve: Virginia Lucetti con Remedi; Pedona: Debora Costa con Uma; Vado: Francesca Bicicchi con Lady Oscar; Montebello: Gabriele con Biscuit.

Atleti: Carlo Cecchi (Pedona), Marco Lunardini (Pieve), Alessandro Pellegrinetti (Vado), Flavio Barsottelli (Montebello).

Asini: Loris accompagnato da Marco Lunardini per la Pieve; Marino accompagnato da Diego per Montebello; Giotto accompagnato da Carlo Cecchi per Pedona.