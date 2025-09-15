La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Viareggio
Elezioni ToscanaAffitto impossibileIncidente mortaleCapannina ArmaniFiorentina Napoli
CronacaPrima riedizione del Palio dell’Assunta. Montebello trionfa grazie all’asino
15 set 2025
ISABELLA PIACERI
Cronaca
  4. Prima riedizione del Palio dell’Assunta. Montebello trionfa grazie all’asino

Prima riedizione del Palio dell’Assunta. Montebello trionfa grazie all’asino

Montebello vince la prima riedizione del Palio dell’Assunta, grazie alla corsa degli asini. Seconda la Pieve, terza Pedona e quarta Vado. Ha vinto la corsa degli uomini Marco Lunardini della Pieve e Francesca Bicicchi per Pedona quella dei cavalli, ma in quella finale con tre contrade a pari punti l’ha spuntata l’Asino Marino accompagnato da Diego del Montebello che ha fatto la differenza. "Dopo questa prima riedizione – dicono gli organizzatori – ci auguriamo di riaprire questa competizione che si svolse la prima volta a Camaiore nel 1509". Alla vincitrice della gara dei cavalli è stato anche assegnato un trofeo dedicato a Leonardo Angeli. Mentre si disputava il Palio davanti alla Badia l’Associazione Tappetari ha eseguito un tappeto dedicato alla Francigena e sono state esposte opere dei ragazzi che lo hanno realizzato.

I cavalieri: Pieve: Virginia Lucetti con Remedi; Pedona: Debora Costa con Uma; Vado: Francesca Bicicchi con Lady Oscar; Montebello: Gabriele con Biscuit.

Atleti: Carlo Cecchi (Pedona), Marco Lunardini (Pieve), Alessandro Pellegrinetti (Vado), Flavio Barsottelli (Montebello).

Asini: Loris accompagnato da Marco Lunardini per la Pieve; Marino accompagnato da Diego per Montebello; Giotto accompagnato da Carlo Cecchi per Pedona.

