Il “Palazzetto“ trionfa nel Palio dei Rioni

UMBERTIDE - È stato il palio della rinascita post terremoto quello che si è svolto a Pierantonio domenica scorsa, gara tesissima tra i rioni della frazione. A trionfare il Palazzetto - ed è la prima volta in tredici edizioni del Palio dei Rioni - squadra formata dal capitano Giacomo Pannacci, dal carrettiere Andrea Dini e dal fantino Christian Biagioli. Al secondo posto il rione ViadeiScemi, terzo posto per Villa Massari. Completano la classifica il rione Centro, quarto, Rignaldello, quinto, Casette sesto e Texas al settimo. Il drappo del Palio è stato consegnato al rione vincitore da Marcello Fiorucci e Filippo Maggesi, presidente e vicepresidente della attivissima Proloco di Pierantonio, organizzatrice dell’evento. Grande la partecipazione di pubblico che, nonostante il gran caldo, ha fatto il tifo dagli spalti dello stadio Marinelli; la giornata si è poi conclusa al Centro di vita associata tra musica e ottima cucina. Commosso il ricordo di due protagonisti del palio, Paolo e Alessio Marinelli, scomparsi prematuramente. Alla loro memoria è stato intitolato il premio per il giro più veloce vinto dal rione Centro. "Possiamo ritenerci più che soddisfatti per la perfetta riuscita del Palio, che abbiamo fortemente voluto riorganizzare dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sisma – dicono i responsabili della Proloco –. C’è stata tanta partecipazione a dimostrazione di come il nostro piccolo paese voglia rinascere. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento".

Pa.Ip.