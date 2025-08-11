Costa da 14mila euro in su la stagione al Twiga. I prezzi delle tende (conta la distanza dal mare)

Il Ponte oltre la politica

CronacaCosta da 14mila euro in su la stagione al Twiga. I prezzi delle tende (conta la distanza dal mare)
11 ago 2025
REDAZIONE VIAREGGIO
Dall’affitto dello spazio in spiaggia sono esclusi il pranzo o la cena al ristorante. Lo stabilimento, nel febbraio del 2025, ha cambiato gestione: Flavio Briatore ha ceduto la proprietà alla società di Leonardo Del Vecchio

Le tende del Twiga: nel passaggio di proprietà lo stile di questa prima estate a gestione Del Vecchio ha subito delle modifiche. Per l'arredamento c'è una collaborazione con Dolce & Gabbana

Forte dei Marmi, 11 agosto 2025 – Quanto costa una stagione al Twiga? Quanto costa affittare una tenda per una stagione nell’esclusivo beach club, tra i più conosciuti in Italia? Servono almeno 14mila euro. Questo il prezzo base per quanto riguarda le tende in spiaggia. Al Twiga non ci sono ombrelloni, ma appunto delle grandi tende che si sviluppano su quattro lati. La stagione 2025 vede un calo delle presenze in tante strutture balneari. Ma al Twiga gli incassi sono in linea con lo scorso anno.

I prezzi sono rimasti gli stessi del 2024: per le tende stagionali servono dai 14mila ai 18mila euro, a seconda della distanza dal mare; il costo giornaliero per la tenda 'normale' ad agosto è 600 euro (2 letti, 2 lettini, 2 sdraio e un tavolo), era 400 a giugno, mentre si sale fino a 1500 per la 'imperiale', che può accogliere fino a 10 persone.

Flavio Briatore (a destra) ed Elisabetta Gregoraci (a sinistra con vestito chiaro) e un giovanissimo Nathan Falco, figlio della coppia, ai tempi della prima gestione del Twiga

"Non volevamo dare il segnale 'cambio di gestione uguale a rincaro', ma fare apprezzare le novità senza il contraltare di un maggior costo – dice Mario Cambiaggio, amministratore della società che controlla il Twiga – E per i due terzi delle tende stagionali abbiamo avuto conferme, con le stesse persone. Solo che ora le vediamo soltanto nel weekend. Comunque - conclude l'Ad di Twiga - in generale c'è effettivamente una pressione minore di presenze nel territorio, lo vediamo banalmente anche nella facilità di trovare i parcheggi".

Dall’affitto delle tende è ovviamente escluso il ristorante, attivo a pranzo e a cena. Alla sera, la cena è accompagnata dalla musica. Il ristorante presenta molti piatti di mare, dal crudo di crostacei al sushi, fino ai primi. Negli anni il Twiga è diventato lo stabilimento balneare di tantissimi volti noti. Dalla politica al mondo della musica fino a quello della televisione. Il Twiga fu aperto nel 2021 da Flavio Briatore e subito riscosse un enorme successo nel mondo del jet set. 

© Riproduzione riservata