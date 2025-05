"Presenze, il problema sono i prezzi"

Nell’edizione del nostro giornale del 3 maggio, nell’ambito di una nostra inchiesta sull’afflusso turistico in Versilia nei grandi ponti di primavera, abbiamo ospitato l’intervento della presidente di Federalberghi Viareggio, Sandra Lupori. La presidente ha parlato di un turismo last minute, "mordi e fuggi", condizionato dal fattore meteo.

Ora alla Lupori risponde una nostra lettrice, Alessandra Santini, con un articolato intervento. "Ho appena letto il suo articolo su La Nazione in riferimento al turismo ‘mordi e fuggi’ registrato nel ponte del primo maggio. A mio avviso, nell articolo non si affronta la questione primaria e fondamentale, affinché il turismo di solo un giorno si prolunghi con pernotti di una o più notti, ovvero i prezzi.

Una famiglia di quattro persone con figli nemmeno più piccolissimi, i miei hanno 11 e 15 anni, per trascorrere una notte in Versilia deve pagare dai 300 euro in su, senza considerare luglio e agosto dove la cifra quasi raddoppia. Nella maggior parte dei casi le camere proposte a questa cifra sono quadruple con spazi ridottissimi, vecchie, mal arredate dove diventa difficile soggiornare comodamente per più di una notte. Per trovare una soluzione comoda bisogna salire ancora. Per non parlare delle case in affitto. Sulla nota piattaforma AirB&b una casa a Viareggio (di valore medio-basso) dal primo al 20 luglio costa 3.700 euro. Praticamente due mensilità della maggior parte degli Italiani medi. Allora io, come tanti italiani, mi chiedo: le cifre che proponete sono accessibili alle famiglie? Sono giuste rispetto ai servizi offerti? E come riempirete gli hotel se la famiglia media non si può permettere queste cifre? Fino a cinque anni fa il costo era la metà, cosa giustifica questo aumento? Siamo pieni di articoli di giornali dove a fine stagione vi lamentate del calo di presenze, ma la situazione di come andrà la stagione appare chiara fin da ora. Da toscana e amante della Toscana credo che se avessi una posizione al vertice, come lei, ragionerei in modo più realistico e cercherei soluzioni invece di parlare dell’ovvio. La ringrazio del suo tempo".