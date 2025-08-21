Premio letterario ’25. Ecco i nomi della giuria

Estratti i nomi che andranno a comporre la giuria popolare del "Premio Letterario Massarosa 2025" che decreterà il vincitore assoluto nella serata finale. Confermato il numero totale di 50 membri rappresentati della società civile scelti in base a criteri che permettono di dare spazio e voce a lettori di divisi per fasce d’età e genere.
"Il ruolo della giuria popolare è determinante per il Premio – commenta l’assessore Del Soldato – e vedere arrivare ogni anno così tante richieste da un pubblico variegato ci riempie d’orgoglio".
"L’estrazione della giuria popolare è un altro passo verso il Premio – aggiunge la sindaca Barsotti – un premio che ogni anno cresce grazie al Comitato Promotore, alla Fondazione Pomara Scibetta Arte Cultura Bellezza e a Massarosa tutta".
L’elenco dei nominativi giuria popolare: Angeli Amneris, Bartelloni Maria Paola, Bellotti Fabrizio, Belmonti Carolina, Benassi Sara, Bernò Jose, Berta Patrizia, Berti Silvia, Bianchi Alessandra, Bianchi Francesco Franky, Calabrò Giovanna, Calissi Enio, Caltagirone Giuseppina, Coluccini Matilde, D’Alessandro Paola, Dell’Innocenti Michela, Diaco Giorgio, Domenici Alessandro, Donati Valeria, Duccini Laila, Fenudi Alessandra, Gabrielli Linda, Galli Moreno, Garelli Angelica, Gaspari Quinto, Gemelli Stefania, Genovali Simona, Giannotti Manrica, Gliatta Simona, La Sala Caterina, Landi Maria Teresa, Lemmetti Anna Luisa, Lombardi Mattia, Luisotti Barbara, Maffei Chiara Lucia, Magrofuoco Pierina, Martelli Marzia, Mauro Perla, Pardini Antonella, Pierini Pierluigi, Pierucci Giuseppina, Polloni Sara, Rech Lucia, Rechichi Serena, Riccardi Rossella, Rontani Monica, Sacchetti Chiara, Simoni Umberto, Sodini Anna e Vergnani Nadia.