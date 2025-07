Passeggiata più sicura, polizia a cavallo e nuove volanti: Viareggio alza il livello dei controlli

Viareggio, 14 luglio 2025 - Dopo il grave episodio di giovedì scorso, quando un giovane extracomunitario ha ferito tre persone con un collo di bottiglia durante un tentato furto in spiaggia, Viareggio rafforza le misure di sicurezza, con particolare attenzione alla passeggiata e alle pinete di Ponente e Levante.

La Prefettura di Lucca, in collaborazione con le forze dell'ordine, ha annunciato l'impiego di pattuglie della polizia a cavallo, che affiancheranno la polizia municipale grazie a un accordo operativo attualmente in fase di attuazione. L'iniziativa fa parte di un piano più ampio volto a potenziare la sorveglianza sul territorio, che prevede anche l'arrivo di due nuove volanti dalla centrale operativa di Firenze, destinate a rafforzare la sicurezza nell'area della Versilia. La decisione è stata presa in seguito a un incontro tra il prefetto Giuseppa Scaduto, il questore Edgardo Giobbi, il comandante provinciale dei carabinieri Arturo Sessa e i parlamentari di centrodestra Deborah Bergamini, Elisa Montemagni e Riccardo Zucconi. Il vertice è stato richiesto dai rappresentanti politici dopo, appunto, il gravissimo episodio che ha scosso tutta la Versilia. Adesso, l’aggressore si trova nel carcere minorile di Firenze ed è accusato di lesioni personali aggravate, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il pattugliamento a cavallo, già operativo nella pineta di Levante e protagonista di diversi sequestri di sostanze stupefacenti e denunce, si è dimostrato un efficace strumento di controllo delle aree verdi urbane. La presenza delle cavalle Shira e Osiride, simboli di legalità, ha contribuito concretamente a migliorare la sicurezza nelle pinete, spesso teatro di attività illecite. Oltre al rafforzamento delle misure di controllo, i parlamentari hanno annunciato l'intenzione di promuovere nuove norme più rigide, che prevedano l'obbligatorietà della detenzione per chi venga arrestato in flagranza di reato. L'obiettivo è contrastare con maggiore efficacia la criminalità e garantire una maggiore tutela ai cittadini.