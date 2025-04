Picchiano un 30ene per rapinarlo del cellulare: un arresto e caccia ai due complici

Viareggio (Lucca), 27 aprile 2025 – Un arrestato e due complici ricercati dalla polizia nel gruppetto di tre nordafricani che due notti fa ha rapinato in strada a Viareggio (Lucca) un 30enne, finito al pronto soccorso per i colpi ricevuti.

Il terzetto gli ha preso l'i-Phone colpendolo con una bottiglia. Uno di questi è un 22enne arrestato dalla polizia dopo che era stato trovato con alcuni grammi di droga nei pantaloni ed è stato accompagnato nel carcere di San Giorgio di Lucca in attesa della convalida del fermo. Gli altri due sono fuggiti con il telefonino e sono ricercati anche in base alla descrizione disponibile. L'aggredito è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale 'Versilia’ dove gli hanno diagnosticato cinque giorni di prognosi. La stessa notte poi c'è stata una rissa tra stranieri in zona largo Risorgimento dove si sono affrontati giovani anche con bastoni, ma all'arrivo della polizia si erano tutti dileguati.

Intanto Api (Associazione Pineta Insieme) esprime soddisfazione del pattugliamento da parte di pattuglie a cavallo delle forze dell'ordine nella pineta di Ponente (piazza di spaccio) e dei sorvoli anche degli elicotteri, e chiede un colloquio con il sindaco e gli amministratori per dialogare sul piano delle iniziative da mettere in atto per rendere la pineta più sicura e vivibile. Lunedì alle ore 10 l'associazione ha fissato un presidio davanti al Comune per evidenziare la grande preoccupazione per il ripetersi degli episodi di criminalità.