Giovane derubato alla fermata del tram

Aggredito e derubato in piazza Resistenza. Un nuovo episodio di violenza alla fermata della tramvia. Vittima dell’aggressione a scopo di rapina è stato ancora una volta un teenager di Scandicci, circondato e derubato del cellulare e di denaro contante da un gruppo di coetanei. Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati in otto a circondare il ragazzo e ad imporgli con la violenza di consegnare telefono e soldi. Messo a segno il colpo, sono andati via facendo perdere le loro tracce.

Non è la prima volta che tra piazza Resistenza e piazza Togliatti, vengono aggrediti ragazzini e donne. I residenti non si vogliono arrendere a questa ‘assurda’ normalità fatta di violenza e impunità. Non passa settimana che non si registrino rapine, atti di violenze, intimidazioni con una banda di minorenni terribili che agisce indisturbata nel quadrante del centro città. Il caso limite, il mese scorso con un bimbo di 10 anni rapinato del cellulare nella zona di via Deledda, ma episodi di questo genere sono purtroppo la normalità anche in tramvia, soprattutto nelle ore notturne ormai senza controllo.

Sono soprattutto i ragazzi più giovani a finire nel mirino dei malviventi, o le donne sole, a maggior ragione se anziane.

Da tempo chi vive nella zona chiede un maggiore controllo sui convogli del tram. Sicuramente ce ne sarebbe bisogno soprattutto in determinate ore della mattina e della notte, visto che è ormai sotto gli occhi di tutti che questi malintenzionati si spostano prevalentemente col tram; è sul tram che prendono di mira le loro vittime.