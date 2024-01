Peschereccio incagliato, Giani: “Lavoriamo per liberare il porto dall’insabbiamento”

Viareggio, 9 gennaio 2024 – “Incrementeremo il lavoro per liberare il porto di Viareggio (Lucca) dall'insabbiamento, e in prospettiva ho determinato l'accelerazione del sabbiadotto che potrà in modo permanente portar via la sabbia ridepositandola a due chilometri dal porto, quindi liberando le possibilità d'accesso”, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che questa mattina, 9 gennaio, ha effettuato un sopralluogo al porto dopo che ieri si è incagliato un peschereccio, finito sugli scogli a causa dell'insabbiamento.

"Vi erano anche voci da parte dei pescatori - ha detto Giani, a margine dell'inaugurazione di Pitti Uomo -, e sappiamo che ci sono più di 80 imbarcazioni dedicate alla pesca che chiedevano la chiusura del porto per l'insabbiamento. In realtà abbiamo visto che, anche se si è fortemente ridotto il margine di accesso, il porto può rimanere aperto perché le navi più piccole e anche medie possono ancora vivere la loro attività”.