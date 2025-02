Paolo Ruffini "battezza" il Carnevale. Oggi il primo corso mascherato

I pietrasantini hanno due motivi per festeggiare questa domenica baciata dal sole. Il primo è che i corsi mascherati del "Carnevale di Pietrasanta 2025" possono finalmente avere inizio dopo lo slittamento di una settimana dovuto al rischio pioggia di domenica scorsa (anche se poi, però, non c’è stata). L’altro motivo è la presenza, alla festa di oggi in agenda alle 15, di un testimonial d’eccezione quale il comico livornese Paolo Ruffini. In realtà, proprio grazie ai capricci del meteo, Ruffini avrà l’onore di tenere a battesimo i corsi mascherati in quanto la sua partecipazione era stata sì annunciata oggi, ma quello di oggi sulla carte avrebbe dovuto essere il secondo corso e non il primo. Di conseguenza lo slittamento della manifestazione avrà lo stesso effetto sull’altra testimonial, ossia Jo Squillo con il suo corpo di ballo. La cantante verrà, come pattuito, il 23 febbraio, che diventerà il secondo corso anziché l’ultimo. E l’ultimo del 2 marzo, il primo ad essere trasmesso in diretta su 50 News Versilia, resterà invece senza testimonial.

Archiviato il rompicapo delle scadenze, la festa come detto può iniziare. Lo farà partendo dai verdetti dell’edizione 2024, quando a trionfare per il miglior carro fu la contrada Brancagliana e per la miglior mascherata Strettoia. Saranno loro pertanto le detentrici da battere, con la sfida che si giocherà come sempre lungo il circuito formato da piazza Matteotti, provinciale Vallecchia, via San Francesco e via Marconi. Ecco l’ordine di uscita: Brancagliana "Yellow submarine, il viaggio per la felicità", PollinoTraversagna "Fire dreams… ritorno in musica al passato", Antichi Feudi "Medusa: oltre l’incantesimo", Collina "Dalla Collina si vede il mare", Strettoia "Aleniamoci ad amare" (mascherata "Strettoterrestri in arrivo!"), Pontestrada "Non una di meno", Il Tiglio-La Beca "Crazy pizza al Carnevale", Marina "Shoppa con un clikke" (mascherata "Cori ragazzo, cori"), Africa-Macelli "Orientalis Karna...val" (mascherata "Gran Bazar") e Lanterna "Il volo dell’immaginazione mascherata" (mascherata "Apri le ali… e vola").

Tre i punti d’accesso al circuito, dove si potranno anche acquistare i biglietti: piazza Statuto, via Marconi-via San Francesco e via San Francesco-provinciale Vallecchia. Costo 5 euro, gratis per under 10 e over 70. E Carnevale sia, finalmente.