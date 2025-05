Pietrasanta, una nuova imbarcazione per i vigili del fuoco

Pietrasanta (Lucca), 13 maggio 2025 – Alla presenza dei vertici provinciali di Lucca dei Vigili del Fuoco è stata formalizzata oggi (13 maggio) la consegna al distaccamento di Pietrasanta dell’imbarcazione Whaly modello 370, completa di motore e carrello rimorchio, acquistata dal Comune su iniziativa dell’assessorato alla protezione civile per la struttura di via Unità d’Italia.

I vigili del fuoco presenti alla consegna del nuovo mezzo

“In questo gesto – ha dichiarato il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, affiancato nell’occasione dall’assessore alla protezione civile Tatiana Gliori, dal vicesindaco Francesca Bresciani, dall’assessore Ermanno Sorbo e dal capo di gabinetto, Gabriele Marchetti – abbiamo voluto esprimere la nostra gratitudine più sincera al Corpo dei Vigili del Fuoco ma anche una vicinanza concreta, utile e operativa al lavoro che, quotidianamente, voi svolgete per la comunità di Pietrasanta e di tutta la Versilia. Pronti a intervenire in ogni situazione di emergenza, dalle più piccole alle più complesse, nel vostro impegno si uniscono professionalità, sacrificio e un profondo senso di responsabilità verso il prossimo: è un orgoglio, per noi, potervi offrire questo mezzo e ringrazio il personale comunale e quello del Dipartimento che hanno lavorato insieme affinché si trovasse la formula più corretta per concretizzare questo nostro intento e il consigliere Giacomo Vannucci che ha contribuito in modo determinante a questa iniziativa”.

“L’auspicio che di solito faccio, in questi casi, è che i mezzi escano dalle Caserme solo per le verifiche di manutenzione tecnica, perché significa che la popolazione è al sicuro e non ha bisogno del loro intervento – ha sottolineato il Dirigente superiore Calogero Daidone, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca – ciò premesso, è stata davvero un’ottima iniziativa, molto ben accolta anche dal Dipartimento per tutte le procedure che hanno portato alla definizione del comodato d’uso gratuito. Il distaccamento di Pietrasanta era l’unico che non possedeva questa tipologia di imbarcazione: con oggi possiamo dire di aver potenziato ulteriormente le risorse a disposizione per gli interventi di soccorso urgente”.

Alla consegna del natante alluvionale, utilizzabile per soccorso e ricerca in acque sia interne, sia aperte, hanno partecipato anche il Vicario del Comandante, ingegner Gilberto Giunti e la dottoressa Teresa Giusy Mazzafera per l’ufficio risorse finanziarie del Comando provinciale. La collaborazione fra Comune di Pietrasanta e Vigili del Fuoco non si ferma, però, qui: in “cantiere”, infatti, c’è già un’iniziativa su misura per i ragazzi sulla quale le due parti hanno iniziato a ragionare proprio a margine dell’evento di questa mattina.