Navi da crociera. Centinaia di posti

RECRUITING SU GRIMALDI LINESGrimaldi Lines ha avviato una maxi campagna di recruiting e cerca 630 nuove risorse da impiegare con varie mansioni a bordo delle navi. La ricerca è attiva in tutta Italia. Il recruiting day si svolgerà il 15 aprile a Livorno. Le risorse selezionate saranno assunte mediante contratti a tempo determinato, della durata di 3 o 4 mesi, con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Si cercano: 100 Camerieri/e di bordo; 50 Cuochi/e di bordo; 100 Aiuto cuochi/e di bordo; 50 Baristi/e di bordo; 300 Addetti/e alle pulizie anche senza esperienza; 10 elettricisti di bordo e 10 Idraulici di bordo; 10 carpentieri di bordo: richiesta esperienza pregressa “a terra” o corso professionale specifico. Cv a [email protected], indicando la posizione di interesse.

BARILLA ASSUMELa famosa azienda italiana offre opportunità di lavoro in ambito commerciale in tutta Italia. Posizioni aperte: Bakery Marketing Manager; Marketing Processes International Coordination Sr Analyst; Shift Leader; Digital and Business Technology Internal Audit Professional; Tax Associate Manager; Consumer Sensory Scientist; Pilot Plant Technician. Il Gruppo offre diverse opportunità di impiego internazionale con posizioni aperte attualmente in Stati Uniti, Francia, Canada, Turchia, Croazia, Grecia, Germania e Svezia. L’azienda offre molte altre posizioni in diverse aree, a seconda delle esigenze aziendali e delle competenze dei candidati. per info e candidature: https://www.barillagroup.com/it/carriere/