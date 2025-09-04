Mostra sugli Anni ’90. Si va verso la chiusura. Gia settemila le presenze

Si avvia alla chiusura la mostra “Ritorno ai ‘90” che ha già calamitato 7mila visitatori. La prima mostra sul decennio che ha cambiato il mondo, allestita dallo scorso 12 aprile nelle sale di Palazzo Mediceo e alle Scuderie Granducali. In vista dell’ultimo giorno di apertura, cioè domenica 14, sono previste visite guidate con i curatori per conoscere più a fondo la genesi di questa esposizione e, soprattutto, per un approfondimento delle diverse sezioni. Più che una visita, si tratta di una vera e propria immersione in un periodo della nostra vita che ha visto fatti, personaggi, moda, musica, cinema, sport, design, tecnologia, da ricordare per quanto hanno pesato sul contesto nazionale e internazionale ma anche sulle nostre vite. Un decennio significativo che vale la pena ricordare, per quanti lo hanno vissuto, e da conoscere per coloro che non erano ancora nati. Le visite guidate con i curatori Davide Monaco e Andrea Tenerini, sono in programma domani alle 21.30, martedì 9 alle 18.30, venerdì 12 alle 21.30 e l’ultimo giorno, domenica 14 doppia visita alle 18.30 e alle 21.30 quando si terrà anche un brindisi di chiusura. La partecipazione alle visite guidate non prevede costi suppletivi rispetto al biglietto d’ingresso ma solo la prenotazione, chiamando lo 0584 757443, inviando un messaggio Whatsapp al 3385741081 o via mail a [email protected].

La mostra ritorno ai ‘90, inizialmente prevista sino alla fine di luglio e poi prorogata al 14 settembre, ha richiamato oltre settemila visitatori, raccogliendo un unanime plauso per l’accurata ricerca di documenti e materiale di quel periodo, con testimonianze da collezionismo. L’esposizione è stata accompagnata da una serie di eventi collaterali che hanno consentito un ulteriore approfondimento di quel decennio, in particolare con il concertone “Ritorno ai ‘90” che il 25 luglio ha portato sul palco dell’area medicea alcuni dei più significativi artisti di quel periodo, in una serata di grande partecipazione ed entusiasmo. La mostra è aperta tutti i giorni – sino al 14 settembre – dalle 17 alle 24, sabato e domenica anche in fascia mattutina dalle 10.30 alle 13. L’ingresso è consentito sino a mezzora prima della chiusura. A breve sarà presentato l’evento della primavera 2026 a Palazzo Mediceo.

Francesca Navari