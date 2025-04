Moschea a Viareggio: preoccupazioni per sicurezza e rispetto delle norme urbanistiche

VIAREGGIO"Sulla Moschea in via delle Catene intendiamo vederci chiaro perché si tratta di un immobile molto grande, in pieno centro, che è in grado di ospitare un numero importante di presenze. Siamo preoccupati per la sicurezza e l’ordine pubblico, come abbiamo rappresentato al questore di Lucca Edgardo Giobbi", così Massimiliano Baldini e Maria Pacchini, consigliere regionale e segretario comunale della Lega, sull’ipotesi di una prossima apertura di una Moschea nel centro della Vecchia Viareggio, per cui la stessa comunità bengalese ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto dello spazio dove far nascere la Moschea, come il loro luogo di culto e di religione islamica, dopo che la trattativa per l’acquisto in un immobile in via Fratti non ha avuto risultato positivo. "È nostra volontà, inoltre, attenzionare anche il rispetto di tutte le norme urbanistiche ed edilizie - continuano Baldini e Pacchini - Visto che l’ex vetreria risulterebbe necessitare di importanti lavori".

"Facendo seguito all’interrogazione già protocollata - aggiunge la consigliera comunale Maria Pacchini - Ho altresì provveduto a formalizzare presso gli uffici della Presidenza del Consiglio Comunale istanza di accesso agli atti per conoscere se è stato provveduto alla richiesta di tutti i titoli necessari al rispetto della normativa urbanistica ed edilizia. Sono sempre di più i cittadini che ci manifestano la preoccupazione per questa situazione che vede già un numero importante di soggetti di religione musulmana che frequentano giornalmente il fabbricato utilizzandolo anche per la preghiera - concludono Maria Pacchini e Massimiliano Baldini - e nei prossimi giorni ci renderemo disponibili per parlare con i residenti del quartiere".