Morto a 24 anni nel bagno del ristorante, la tragedia durante la cena con gli amici. Paese sotto choc

Camaiore (Lucca), 17 settembre 2024 – Ieri mattina, tra le stradine del borgo di Nocchi, non si parlava d’altro: nella serata di domenica, in un ristorante della zona, un ragazzo è morto all’improvviso. Era a cena con degli amici e si era appartato in bagno. È deceduto lì, a soli 24 anni.

La vittima è un turista tedesco. Assieme a un gruppo di amici, si stava godendo qualche giorno di vacanza in Italia. La comitiva, sette ragazzi in tutti, pernotta in una struttura ricettiva del camaiorese. Per la cena della domenica, avevano scelto un noto ristorante della zona. Una serata come tante, tra buon cibo, allegria e la spontaneità dei vent’anni. A un certo punto, il ragazzo si è alzato per andare a usare i servizi igienici. I minuti passano, finché, non vedendolo tornare, la comitiva avverte il personale del ristorante. Quando hanno aperto la porta del bagno, hanno trovato il ragazzo già morto. Gli amici, comprensibilmente sotto choc, si sono fatti accompagnare nella struttura dove alloggiano. Nessuno di loro se l’è sentita di guidare, e così ieri mattina l’auto su cui viaggiavano era ancora lì, parcheggiata a due passi dal locale.

La famiglia del ragazzo è stata avvertita, e ieri dovrebbe essersi messa in viaggio per l’Italia. Sul giovane verrà eseguita l’autopsia per capire quali siano state, di preciso, le cause del decesso. Su cui, inevitabilmente, ieri mattina in paese si facevano supposizioni. La notizia ha iniziato a diramarsi già dalle prime ore della giornata: davanti ai caffè, non si parlava d’altro. Chi si affacciava al balcone per stendere la biancheria veniva coinvolto nelle disamine. E forse, la sensazione più profonda che si respirava nell’aria era la preoccupazione per il fatto che una giovane vita si fosse spezzata a soli 24 anni.

Quando è stato trovato il corpo senza vita del giovane turista, il personale del ristorante ha prontamente dato l’allarme. Sul posto sono arrivati l’ambulanza e le forze dell’ordine. Ma non c’è stato niente da fare, se non constatare l’avvenuto decesso e avviare le operazioni per determinarne le cause, in uno scenario di profondo choc: in primis per gli amici del ragazzo, e poi, a cascata, per lo staff e il resto dei clienti del ristorante. Sarà l’autopsia a fugare ogni nebbia che aleggia sul ’giallo’ di Nocchi, dove un giovane tedesco, nel pieno di una vacanza, ha perso la vita all’improvviso.

DanMan