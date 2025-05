Cronisti in classe. Al Cinema Goldoni oggi è il grande giorno delle premiazioni

Cronisti in classe: oggi la premiazione finale delle scuole che hanno partecipato, con entusiasmo, passione e impegno a questa nostra iniziativa. A partire dalle 10 al cinema Goldoni si terrà la tanto attesa premiazione del campionato di giornalismo per gli studenti degli istituti comprensivi. Questo evento celebra i lavori dei giovani "giornalisti" in formazione, riconoscendo i migliori articoli e progetti prodotti durante l’anno scolastico. La premiazione è un momento importante per celebrare l’impegno e la creatività degli studenti, che hanno imparato ad usare il linguaggio giornalistico per raccontare la loro realtà e le loro storie. A colpi di inchieste e scoop gli studenti di ben sette istituti comprensivi hanno gareggiato con interessanti pagine dai più svariati argomenti: articoli, foto, ma anche fumetti e vignette. La classe 3^A dell’Eis Versilia ha partecipato con due pagine riguardanti "L’educazione civica e il giornale, uno sguardo rivolto al 2050" e "Insieme per una comunità più sana e unita" (docenti tutor Elena Stronchi e Carmela Ragusa. La scuola media Franca Papi ha presentato due pagine riguardanti "La lunga marcia dell’uguaglianza, lotta per i diritti delle donne" e "Verso l’uguaglianza di genere le leggi" (studenti della classe 3^A, con la docente Stefania Brunetti).

La Secondaria di primo grado Rosi ha gareggiato con due pagine dal titolo "Non c’è soltanto la scuola, lo sport aiuta a formare il futuro" e "Adolescenza un periodo difficile" (classe II B con il loro professor Alessandro Viti). Le scuole Puccini si sono proposti con "Non solo acqua: la bonifica dei ragazzi" e "Il dramma dell’abbandono. Se mi lasci non vale", dedicato agli amici a 4 zampe. (Classe 3^C con le professorese. Ilaria Garofani e Gaia Ilaria Giannelli). La scuola media Pistelli di Camaiore ha dedicato una pagina alla lotta contro le mafie e presentato una bellissima inchiesta dal titolo: "Animali: li amiamo davvero? Relazioni non sempre equilibrate” (classi 1^D e 3^C con le professoresse Annamaria Ulivi e Viviana Viola). La scuola secondaria di primo grado Rosso San Secondo, con due pagine dedicate alla scuola che si apre alla comunità e la costruzione dell’asilo nido contro il calo demografico (le classi terze del plesso guidati dalle professoresse Maria Cristina Bulgheri e Rossella di Bartolomeo). La scuola media Jenco (classi 3^C e 3^B con le professoresse Susanna Paoletti e Rebecca Pardi), hanno trattato l’importantissimo argomento della sicurezza stradale e la sicurezza sul lavoro. All’evento di questa mattina oltre agli studenti e professori, prenderanno parte: il vicesindaco di Viareggio Valter Alberici, il consigliere regionale Massimiliano Baldini, l’avvocato Fabrizio Miracolo, presidente della Fondazione Festival Pucciniano, sponsor dell’iniziativa, e i rappresentanti degli altri sponsor: Conad, Consorzio Bonifica, Gaia, Regione Toscana, Usr, Cispel, Anb Toscana, Autorità idrica Toscana, At (Autolinee toscane) e Fondazione Festival pucciniano. Numerosi i premi messi in palio per gli studenti che hanno seguito le tracce proposte dagli sponsor, ci sono quelli de La Nazione compresi che vanno dal premio Green al premio Superclick, per la scuola che ha raggiunto il maggior indice di gradimento dai nostri lettori online e il premio per i migliori fumetti e vignette.

Eleonora Prayer