Giallo a Nocchi, giovane trovato morto nel bagno di un ristorante

Viareggio, 16 settembre 2024 – Tragedia ieri sera a Nocchi nel Comune di Camaiore all’ora di cena. Tra le 21.30 e le 21.40, infatti, all’interno del bagno di un ristorante un giovane di 24 anni, tedesco, è stato trovato morto. Immediata la chiamata al 118, ma quando il sanitari sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i militari della locale stazione dei carabinieri che hanno avviato le indagini per capire cosa abbia provocato l’arresto cardiocircolatorio. Immediatamente è stato avvisato anche il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lucca che nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia sul cadavere del ragazzo per comprendere cosa ne abbia determinato il decesso. Il ragazzo si trova nel nostro Paese per una gita con un gruppo di altri connazionali.

Notizia in aggiornamento.