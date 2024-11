La giostra del mercato immobiliare. Prezzi in risalita in tutta la Versilia. Forte capitale dei “paperoni”

Versilia, 16 novembre 2024 – Un sali e scendi continuo quello del mercato immobiliare che, come ogni settore, conosce momenti di picco e caduta. Facendo una panoramica generale tra pre, durante e post Covìd, è evidente nella zona di Viareggio una diminuzione del costo al metro quadrato fino al 2021, per poi verificarsi un’impennata fino a oggi.

Concentrandosi sul corso di quest’anno, nei diversi quartieri viareggini,i numeri aumentano o diminuiscono a seconda della zona e del mese di riferimento. Città Giardino, una delle zone più belle e apprezzate, contava a gennaio, per le vendite, una media di 4.798 euro al metro quadro, per poi leggermente diminuire e aumentare fino a ottobre, con 5.434 euro al metro quadro. A livello di affitti, invece, si nota un aumento soprattutto nei mesi estivi e una conseguente diminuzione fino a ottobre.

Un’altra zona gettonata è quella del lungomare: se nel settore vendite si nota un picco nei mesi estivi di 5.347 euro al metro quadro, il costo si ristabilizza poi nei mesi autunnali. L’affitto, invece, è più basso nei primi mesi dell’anno e raggiunge il picco massimo a giugno con 21,96 euro al metro quadro e si riabbassa nei mesi di settembre e ottobre. Al Marco Polo, i prezzi al metro quadro nel settore delle vendite si abbassano nei mesi precedenti a quelli estivi, stessa cosa a livello degli affitti; la situazione si rivela più stabile in zona Terminetto e Migliarina, dove si registra un aumento fino a ottobre per i prezzi delle vendite, uguale per gli affitti.

In centro, invece, i prezzi delle vendite hanno una risalita fino a settembre, riabbassandosi poi durante il mese scorso; i prezzi al metro quadro per gli affitti registrano invece un picco a luglio, per poi riabbassarsi. Nella zona della Darsena e dell’ex Campo d’Aviazione i prezzi del settore vendite aumentano nella prima metà dell’anno; a livello degli affitti, la situazione è invece stabilizzata per tutto l’anno. Le zone invece di Bicchio, Varignano e Torre del lago registrano a livello di vendite un aumento fino ai mesi estivi, per poi abbassarsi nei mesi successivi; i prezzi degli affitti per le prime due sono in aumento fino ad aprile per poi registrare un abbassamento e stabilizzarsi, mentre per l’ultimo è generalmente stabile, con un rialzo dei prezzi al metro quadro per i mesi estivi.

Spostandosi su Pietrasanta, invece, il costo al metro quadro per le vendite è a gennaio di 4.656 euro, per poi alzarsi fino a luglio 2024 con 4.480 euro al metro quadro e ribassarsi nei mesi successivi. Lo stesso movimento di aumento e diminuzione è seguito dagli affitti con 24,61 euro a gennaio, 26,76 euro a agosto e una forte diminuzione successiva.

A Lido di Camaiore, invece, il costo al metro quadro nelle vendite a gennaio è di 3.967 euro al metro quadro, per poi alzarsi fino a giugno con 4.137 euro e poi diminuire; gli affitti registrano invece un picco nei mesi estivi, con 25,34 euro al metro quadro.

A Camaiore, invece, si registra a gennaio il prezzo di 2.229 euro al metro quadro nelle vendite, con picco a agosto con 2.336 euro al metro quadro; per gli affitti, invece, i movimenti sono più altalenanti, ma soprattutto con costi di 15 euro al metro quadro. A Massarosa, invece, sia per gli affitti che per le vendite, il costo a metro quadro aumenta nel mese di luglio e si riabbassa ad agosto.

Viola Mallegni