Il casale dei record: 11 milioni di euro. In vendita il bene di un super vip

Il suo nome è rigorosamente top secret, si sa soltanto che è un personaggio molto conosciuto dal pubblico televisivo. Quel che conta, in realtà, è il valore di mercato dell’immensa casa colonica che il vip in questione ha deciso di mettere in vendita e che ha incuriosito coloro che si sono imbattuti nell’annuncio. Undici milioni di euro: è questo il valore del casale che si trova, genericamente, "alle spalle di Forte dei Marmi", come recita l’annuncio, più precisamente in territorio pietrasantino. Una cifra che balza all’occhio anche perché inusuale da queste parti, non trovandoci a Roma Imperiale e dintorni. Probabile che a incidere siano non solo i numeri, ma soprattutto il contorno a partire dalla vista delle Apuane. La scheda parla di un immobile di 300 metri quadri distribuito su tre piani, con un maxi giardino all’inglese di ben 15mila quadri (pari a un ettaro e mezzo) dotato tra le varie cose di una piscina di 80 metri quadri, piante caducifoglie e 40 olivi quercetani, oltre a tre manufatti agricoli di 24 metri quadri l’uno e un parcheggio coperto per un totale di sei posti auto.

Il resto è completato, all’interno, da altre chicche quali la zona sauna, il bagno turco e la piscina con nuoto controcorrente, e otto posti idromassaggio. Per questa operazione il proprietario si è affidato all’agenzia immobiliare “Le Ville“, tra Fiumetto e Tonfano. I titolari ammettono che 11 milioni di euro non rappresentano un prezzo così frequente. Tra l’altro colgono l’occasione per tracciare un quadro sull’andamento del settore delle case di lusso. "A Marina di Pietrasanta e a Pietrasanta sono rimaste in vendita poche ville singole – raccontano – oltre a qualche bifamiliare. La domanda c’è, ma il fatto è che tanti proprietari non vendono più oppure hanno gia venduto. C’è stata un’epoca in cui il mattone ha ’tirato’ davvero tanto e a prezzi bassi, con minimi che in certi casi hanno toccato numeri quasi storici, anche fino alla metà rispetto al picco registrato nel 2010. Recentemente i prezzi hanno ripreso a marciare, ma con un’offerta ridotta. Per capirci, tre anni fa di ville del genere ce n’erano molte di più sul mercato. Quella in vendita a 11 milioni di euro in effetti ha un prezzo più alto della media grazie a un contorno molto bello, oltre ai servizi di cui è dotata". Ma sull’identità del proprietario non c’è possibilità di saperne di più: "Possiamo dire soltando che è un personaggio molto conosciuto. Nient’altro".