Raffaella Carrà e l’amore per l’Argentario. Dove si trova la villa in vendita che fu dell’artista

Porto Santo Stefano (Grosseto), 11 giugno 2024 – Situata su un meraviglioso promontorio con una splendida vista sull’Isola del Giglio, la villa di Cala Piccola che fu di Raffaella Carrà e che attualmente si trova in vendita venne progettata dall’artista Giò Pomodoro ed è, di fatto, a Porto Santo Stefano.

Si tratta di una dimora d’artista immersa nella natura che comprende 1162 metri quadri di interni e quasi 6 ettari di terreni, con giardini, vigneti, oliveti, un eliporto e ampio spazio per ospitare un maneggio. Questa proprietà, in vendita sul portale Lionard Luxury Real Estate con prezzo e trattativa riservati, è un insieme di arte e mistero: fu edificata alla fine degli anni Ottanta dall’artista Giò Pomodoro, considerato uno fra i più importanti scultori astratti del panorama internazionale del XX secolo.

La villa di Raffaella Carrà è una delle testimonianze più vive del suo grande amore per la Toscana e per l’Argentario. L’artista, originaria di Bologna, aveva il suo ‘buen retiro’ proprio in questo splendido angolo della Maremma, che aveva scelto come luogo in cui ricaricare le batterie dopo i suoi tour e spettacoli.

La sua testimonianza, specialmente a Porto Santo Stefano dove si trova la villa, è ben visibile. Negli anni ha dato tanto alla comunità locale, effettuando regali e donazioni molto spesso lontano dai riflettori. E del resto l’Argentario è stato spesso fonte di ispirazione per Raffaella Carrà: pare addirittura che l’idea per il suo celebre programma, Carramba che Sorpresa, sia nata osservando lo scenario dell’Isola del Giglio dal giardino della sua villa.